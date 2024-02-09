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Цены на зерно в Украине — сколько стоит тонна подсолнечника в феврале

9 февраля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 февраля 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Комбайны в поле подсолнечника. Фото: North Dakota 365
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В последнее время в мире прогнозируется быстрый рост цен на подсолнечник. Это может оказать большое влияние как на потребителей, так и на отрасль сельского хозяйства. С одной стороны, высокие цены на подсолнечник могут привести к росту стоимости продуктов, содержащих этот компонент, таких как масло и кондитерские изделия. С другой стороны, они могут стимулировать развитие сельского хозяйства и производства биотоплива, что может оказать положительное влияние на экономику и экологию.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 9 февраля 2024 года.

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По состоянию на 9 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 751 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 9 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на подсолнечник в последние дни стабилизировались. С субботы, 3 февраля, по вторник, 6 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 764 гривны. В среду, 7 февраля и в четверг, 8 февраля, стоимость подсолнечника составила уже 13 751 гривен за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием нескольких факторов:

  • Мировые рынки. Изменения на мировых рынках масличных культур, таких как соя, пальмовое масло и рапс могут влиять на цены на подсолнечник. Если цены на масличные культуры растут, это может повысить спрос на подсолнечник и его цены.
  • Погодные условия. Урожайность подсолнечника зависит от погодных условий во время вегетационного периода. Распространенные засухи или другие отрицательные погодные условия могут снизить урожайность и привести к повышению цен.
  • Валютный курс Украина экспортирует значительную часть подсолнечного масла, поэтому валютный курс также оказывает влияние на цены на подсолнечник. Снижение стоимости национальной валюты может сделать украинскую продукцию конкурентоспособнее на мировом рынке и способствовать росту цен на подсолнечник на внутреннем рынке.
  • Спрос и предложение. Общий спрос и предложение подсолнечника на внутреннем рынке также влияет на его цены. Высокая домашняя или внешняя потребность в подсолнечнике может повысить его стоимость.

В большой степени цены на подсолнечник в Украине определяются взаимодействием этих факторов и уровнем конкуренции на рынке.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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