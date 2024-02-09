Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 февраля 2024 года — сколько стоит подсолнечник

Комбайны в поле подсолнечника. Фото: North Dakota 365

В последнее время в мире прогнозируется быстрый рост цен на подсолнечник. Это может оказать большое влияние как на потребителей, так и на отрасль сельского хозяйства. С одной стороны, высокие цены на подсолнечник могут привести к росту стоимости продуктов, содержащих этот компонент, таких как масло и кондитерские изделия. С другой стороны, они могут стимулировать развитие сельского хозяйства и производства биотоплива, что может оказать положительное влияние на экономику и экологию.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 9 февраля 2024 года.

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По состоянию на 9 февраля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 751 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 9 февраля 2024 года. Источник: tripoli.land

Цены на подсолнечник в последние дни стабилизировались. С субботы, 3 февраля, по вторник, 6 февраля, тонна подсолнечника стоила 13 764 гривны. В среду, 7 февраля и в четверг, 8 февраля, стоимость подсолнечника составила уже 13 751 гривен за тонну. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием нескольких факторов:

Мировые рынки. Изменения на мировых рынках масличных культур, таких как соя, пальмовое масло и рапс могут влиять на цены на подсолнечник. Если цены на масличные культуры растут, это может повысить спрос на подсолнечник и его цены.

Изменения на мировых рынках масличных культур, таких как соя, пальмовое масло и рапс могут влиять на цены на подсолнечник. Если цены на масличные культуры растут, это может повысить спрос на подсолнечник и его цены. Погодные условия. Урожайность подсолнечника зависит от погодных условий во время вегетационного периода. Распространенные засухи или другие отрицательные погодные условия могут снизить урожайность и привести к повышению цен.

Урожайность подсолнечника зависит от погодных условий во время вегетационного периода. Распространенные засухи или другие отрицательные погодные условия могут снизить урожайность и привести к повышению цен. Валютный курс Украина экспортирует значительную часть подсолнечного масла, поэтому валютный курс также оказывает влияние на цены на подсолнечник. Снижение стоимости национальной валюты может сделать украинскую продукцию конкурентоспособнее на мировом рынке и способствовать росту цен на подсолнечник на внутреннем рынке.

Украина экспортирует значительную часть подсолнечного масла, поэтому валютный курс также оказывает влияние на цены на подсолнечник. Снижение стоимости национальной валюты может сделать украинскую продукцию конкурентоспособнее на мировом рынке и способствовать росту цен на подсолнечник на внутреннем рынке. Спрос и предложение. Общий спрос и предложение подсолнечника на внутреннем рынке также влияет на его цены. Высокая домашняя или внешняя потребность в подсолнечнике может повысить его стоимость.

В большой степени цены на подсолнечник в Украине определяются взаимодействием этих факторов и уровнем конкуренции на рынке.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.