Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 12 февраля 2024 года

Золотые слитки. Фото: Reuters

В последнее время украинцы чаще сдают золото в ломбарды, пытаясь найти выход из финансовых затруднений. Тревожный рост объемов сдачи золота свидетельствует о растущей экономической нестабильности в стране и потребности в дополнительных финансовых ресурсах.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в феврале.

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Интересные факты о золоте

Все золото на Земле образовалось в космических путешествиях столкновением нейтронных звезд или суперновых взрывов. Это означает, что каждый бар или золотое украшение, которые мы видим, буквально являются остатками звездных взрывов.

Если бы весь доступный золотой металл в мире раздавить в один массив, он занял бы только два бассейна Александрийского порта в Египте. Видно, как огромная ценность скрыта в этом драгоценном металле.

Вечность в искусстве: золото не подвергается коррозии или окислению, что делает его идеальным материалом для использования в искусстве и религиозных обрядах. Многие древние религиозные скульптуры и священные предметы золота существуют и поныне, неизменными на протяжении тысяч лет.

Ученые считают, что у исчезающих нейтронных звезд может образовываться так называемое золото зрение, или "звездное золото". Это содержит невероятно большое количество золота. Однако доступ к нему сложен, поскольку звездное золото образуется во суперновых взрывах и остается углубленным в массиве планеты.

Золото используется в медицине для лечения ревматоидного артрита. Люди получают "золотые уколы" или удерживаются отмеченными золотыми нитями в небольших количествах для облегчения симптомов этого заболевания.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Дороже всего сдать золото в ломбард можно, зная несколько ключевых моментов:

Вес и проба. Если вы точно знаете вес и пробу золота, вы сможете получить более выгодное предложение. Найдите ломбард, который готов заплатить вам за грамм или унцию золота по лучшей цене.

Если вы точно знаете вес и пробу золота, вы сможете получить более выгодное предложение. Найдите ломбард, который готов заплатить вам за грамм или унцию золота по лучшей цене. Уберите излишнее. Многие золотые изделия могут быть сданы в ломбард, за исключением нескольких категорий, таких как золото в виде самородков, зубопротезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий.

Многие золотые изделия могут быть сданы в ломбард, за исключением нескольких категорий, таких как золото в виде самородков, зубопротезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий. Исследование рынка. Прежде чем сдавать золото, рекомендуется исследовать рынок и сравнить цены в нескольких ломбардах. Иногда цены могут отличаться в зависимости от региона, конкуренции и других факторов.

Прежде чем сдавать золото, рекомендуется исследовать рынок и сравнить цены в нескольких ломбардах. Иногда цены могут отличаться в зависимости от региона, конкуренции и других факторов. Проверьте репутацию. Важно проверить репутацию ломбарда, в котором вы планируете сдать золото. Ищите отзывы клиентов, а также убедитесь, что у ломбарда есть все необходимые лицензии и сертификаты.

Цены на золото в Украине по состоянию на 12 февраля

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 2421,39 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества — 2414,13 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 2397,18 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба — 798,26 грн/грамм.

375 проба — 898,94 грн/грамм.

500 проба — 1 198,59 грн/грамм.

583 проба — 1 397,56 грн/грамм.

585 проба — 1 402,35 грн/грамм.

750 проба —1 797,89 грн/грамм.

900 проба — 2 157,46 грн/грамм.

916 проба — 2 195,82 грн/грамм.

925 проба — 2 296,50 грн/грамм.

999 проба — 2 394,78 грн/грамм.

999,9 проба — 2 396,94 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба — 641,53 грн/грамм.

375 проба — 722,44,55 грн/грамм.

500 проба — 963,26,41 грн/грамм.

583 проба — 1 123,16 грн/грамм.

585 проба — 1 127,01 грн/грамм.

750 проба — 1 444,89 грн/грамм.

900 проба — 1 605,6 грн/грамм.

916 проба — 1 748,07 грн/грамм.

958 проба — 1 846,28 грн/грамм.

999 проба — 1 926,33 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета, латуни и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, алюминия и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине.