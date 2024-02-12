Ціна за 1 г золота в Україні станом на 12 лютого 2024 року

Золоті зливки. Фото: Reuters

Останнім часом українці частіше здають золото у ломбарди, намагаючись знайти вихід із фінансових труднощів. Тривожний зріст обсягів здавання золота свідчить про зростаючу економічну нестабільність в країні та потребу в додаткових фінансових ресурсах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у лютому.

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Цікаві факти про золото

Усе золото на Землі утворилося у космічних подорожах зіткненням нейтронних зір або вибухів супернових. Це означає, що кожний бар чи прикраса золота, які ми бачимо, буквально є залишками зіркових вибухів.

Якщо весь доступний золотий метал у світі розтавити в один масив, він зайняв би тільки два басейни Олександрійського порту у Єгипті. Видно, як величезна цінність скрита в цьому дорогоцінному металі.

Вічність у мистецтві: золото не піддається корозії або окисленню, що робить його ідеальним матеріалом для використання в мистецтві та релігійних обрядах. Багато давніх релігійних скульптур та священних предметів золота існують і донині, незмінними протягом тисяч років.

Вчені вважають, що у нейтронних зір, що зникають, може утворюватися так зване золото зір, або "зіркове золото". Це містить неймовірно велику кількість золота. Однак доступ до нього складний, оскільки зіркове золото утворюється у вибухах супернових і залишається поглиблене в масиві планети.

Золото використовується в медицині для лікування ревматоїдного артриту. Люди отримують "золоті уколи" або утримуються відміченими золотими нитками в невеликих кількостях для полегшення симптомів цього захворювання.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Найдорожче здати золото у ломбард можна, знаючи кілька ключових моментів:

Вага та проба. Якщо ви точно знаєте вагу та пробу вашого золота, ви зможете отримати більш вигідну пропозицію. Знайдіть ломбард, який готовий заплатити вам за грам чи унцію золота за кращу ціну.

Якщо ви точно знаєте вагу та пробу вашого золота, ви зможете отримати більш вигідну пропозицію. Знайдіть ломбард, який готовий заплатити вам за грам чи унцію золота за кращу ціну. Приберіть зайве. Майже всі золоті вироби можуть бути здані в ломбард, за винятком декількох категорій, таких як золото у вигляді самородків, зубопротези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів.

Майже всі золоті вироби можуть бути здані в ломбард, за винятком декількох категорій, таких як золото у вигляді самородків, зубопротези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів. Дослідження ринку. Перед тим як здавати золото, рекомендується дослідити ринок і порівняти ціни у кількох ломбардах. Іноді ціни можуть відрізнятися в залежності від регіону, конкуренції та інших факторів.

Перед тим як здавати золото, рекомендується дослідити ринок і порівняти ціни у кількох ломбардах. Іноді ціни можуть відрізнятися в залежності від регіону, конкуренції та інших факторів. Перевірте репутацію. Важливо перевірити репутацію ломбарда, в якому ви плануєте здати золото. Шукайте відгуки клієнтів, а також переконайтеся, що ломбард має всі необхідні ліцензії та сертифікати.

Ціни на золото в Україні станом на 12 лютого

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 2421,39 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості — 2414,13 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів — 2397,18 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба — 798,26 грн/грам.

375 проба — 898,94 грн/грам.

500 проба — 1 198,59 грн/грам.

583 проба — 1 397,56 грн/грам.

585 проба — 1 402,35 грн/грам.

750 проба — 1 797,89 грн/грам.

900 проба — 2 157,46 грн/грам.

916 проба — 2 195,82 грн/грам.

925 проба — 2 296,50 грн/грам.

999 проба — 2 394,78 грн/грам.

999,9 проба — 2 396,94 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба — 641,53 грн/грам.

375 проба — 722,44,55 грн/грам.

500 проба — 963,26,41 грн/грам.

583 проба — 1 123,16 грн/грам.

585 проба — 1 127,01 грн/грам.

750 проба — 1 444,89 грн/грам.

900 проба — 1 605,6 грн/грам.

916 проба — 1 748,07 грн/грам.

958 проба — 1 846,28 грн/грам.

999 проба — 1 926,33 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету, латуні та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, алюмінію та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні.