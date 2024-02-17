Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 17 февраля 2024 года

Слитки золота. Фото: Bloomberg

В связи с ростом цен на золото, ломбарды зафиксировали возросший спрос на услуги по обмену драгоценного металла на наличные деньги. Этот тренд обусловлен желанием многих людей воспользоваться выгодными условиями и получить финансовую выгоду от обновленных цен на рынке золота.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в феврале.

Интересные факты о золоте

Золото является химически стойким металлом и не реагирует с большинством окружающих нас веществ. Это делает его идеальным материалом для изготовления украшений и других изделий, хранящихся в идеальном состоянии в течение длительного времени.

Золото широко используется в биомеметике для создания материалов, подражающих естественным процессам. Например, на основе золота разрабатываются катализаторы, имитирующие процессы фотосинтеза.

Золото всегда привлекало внимание и вызывало "золотую лихорадку". Это привело к большим открытиям, таким как Клондайкская золотая лихорадка 1896 г. в Канаде и Клондайкская золотая лихорадка 1896 г. в США.

Золото образовалось в космосе во время ядерных реакций при взрывах скважин и в результате столкновения нейтронных звезд.

Золото является одним из самых лучших проводников электрического тока и тепла. Также оно обладает свойством сверкать, когда его растирают, что делает его полезным для изготовления украшений.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Выгоднее всего сдать золото можно тогда, когда у вас достаточно золотых изделий. Ломбарды оценивают золото по его весу и каратности, иногда добавляя премию за высокое качество или уникальность изделия. Однако, следует помнить, что ломбарды обычно предлагают цену ниже рыночной, поскольку они должны обеспечить себе прибыль в случае дальнейшей продажи золота.

Сдавать золото в ломбард рекомендуется только в случае острой потребности в денежных средствах, поскольку другие варианты, такие как продажа или залог в банке, могут быть выгоднее в долгосрочной перспективе. Кроме того, следует внимательно ознакомиться с условиями ломбарда и убедиться, что они дают честную оценку и гарантию безопасности вашего золота.

Цены на золото в Украине по состоянию на 17 февраля

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 2413,47 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества — 2406,23 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 2389,34 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба — 795,65 грн/грамм.

375 проба — 896,00 грн/грамм.

500 проба — 1 194,67 грн/грамм.

583 проба — 1 392,99 грн/грамм.

585 проба — 1 397,76 грн/грамм.

750 проба — 1 792,01 грн/грамм.

900 проба — 2 150,41 грн/грамм.

916 проба — 2 188,64 грн/грамм.

958 проба — 2 288,99 грн/грамм.

999 проба — 2 386,95 грн/грамм.

999,9 проба — 2 389,10 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба — 649,13 грн/грамм.

375 проба — 732,44 грн/грамм.

500 проба — 984,41 грн/грамм.

583 проба — 1 133,60 грн/грамм.

585 проба — 1 140,81 грн/грамм.

750 проба — 1 460,09 грн/грамм.

900 проба — 1 645,68 грн/грамм.

916 проба — 1 778,27 грн/грамм.

958 проба — 1 906,8 грн/грамм.

999 проба — 1 966,7 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, латуни и черных металлов в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.