Ціна за 1 г золота в Україні станом на 17 лютого 2024 року

Зливки золота. Фото: Bloomberg

У зв'язку зі зростанням цін на золото, ломбарди зафіксували збільшений попит на послуги з обміну дорогоцінного металу на готівку. Цей тренд зумовлений бажанням багатьох людей скористатися вигідними умовами і отримати фінансову вигоду від оновлених цін на ринку золота.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у лютому.

Цікаві факти про золото

Золото є хімічно стійким металом і не реагує з більшістю речовин, що оточують нас. Це робить його ідеальним матеріалом для виготовлення прикрас та інших виробів, що мають зберігатися в ідеальному стані протягом тривалого часу.

Золото широко використовується в біоміметиці для створення матеріалів, що наслідують природні процеси. Наприклад, на основі золота розробляються каталізатори, які імітують процеси фотосинтезу.

Золото завжди привертало увагу і спричиняло "золоту лихоманку". Це привело до великих відкриттів, таких як Клондайкська золота лихоманка 1896 року в Канаді та Клондайкська золота лихоманка 1896 року в США.

Золото утворилося в космосі під час ядерних реакцій у вибухах свердловин та в результаті зіткнення нейтронних зір.

Золото є одним з найкращих провідників електричного струму і тепла. Також воно має властивість виблискувати, коли його розтирають, що робить його корисним для виготовлення прикрас.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Найвигідніше здати золото можна тоді, коли ви маєте достатню кількість золотих виробів. Ломбарди оцінюють золото за його вагою та каратністю, іноді додаючи премію за високу якість або унікальність виробу. Однак, варто пам'ятати, що ломбарди зазвичай пропонують ціну, яка нижча за ринкову, оскільки вони повинні забезпечити собі прибуток в разі подальшого продажу золота.

Здавати золото у ломбард рекомендується тільки у випадку гострої потреби у грошових коштах, оскільки інші варіанти, такі як продаж або застава в банку, можуть бути більш вигідними у довгостроковій перспективі. Крім того, слід уважно ознайомлюватися з умовами ломбарду та переконатися, що вони надають чесну оцінку та гарантію безпеки вашого золота.

Ціни на золото в Україні станом на 17 лютого

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 2413,47 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості — 2406,23 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів — 2389,34 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба — 795,65 грн/грам.

375 проба — 896,00 грн/грам.

500 проба — 1 194,67 грн/грам.

583 проба — 1 392,99 грн/грам.

585 проба — 1 397,76 грн/грам.

750 проба — 1 792,01 грн/грам.

900 проба — 2 150,41 грн/грам.

916 проба — 2 188,64 грн/грам.

958 проба — 2 288,99 грн/грам.

999 проба — 2 386,95 грн/грам.

999,9 проба — 2 389,10 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба — 649,13 грн/грам.

375 проба — 732,44 грн/грам.

500 проба — 984,41 грн/грам.

583 проба — 1 133,60 грн/грам.

585 проба — 1 140,81 грн/грам.

750 проба — 1 460,09 грн/грам.

900 проба — 1 645,68 грн/грам.

916 проба — 1 778,27 грн/грам.

958 проба — 1 906,8 грн/грам.

999 проба — 1 966,7 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію, латуні та чорних металів в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.