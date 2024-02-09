Цены в феврале — фермеры снизят стоимость популярного продукта

Овощной магазин. Фото: Freepik

На украинском продовольственном рынке наблюдается низкий ценовой тренд на один из овощей "борщевого набора". Фермеры вынуждены снижать стоимость моркови в феврале 2024 года.

Об этом информируют аналитики профильного проекта EastFruit.

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Снижение цен на морковь

Как отмечается, в феврале фермеры будут отгружать морковь по 8-12 гривен за килограмм или 0,21-0,32 доллара за килограмм. Цена в среднем на 17% дешевле против недели ранее.

Как отмечают участники рынка, негативное влияние на стоимость в этом сегменте оказывает рост предложения моркови со стороны местных хозяйств. Дело в том, что из-за достаточно теплой погоды стремительно снизилось качество продукции в хранилищах мелких хозяйств. Поэтому фермеры распродают имеющиеся запасы.

В то же время фермеры сообщат, что крупные производители с достаточными мощностями для хранения выступают за приостановку продажи моркови, учитывая достаточно большое предложение на рынке.

Сейчас цена на морковь в стране в среднем на 53% ниже, чем в начале февраля прошлого года.

При этом большинство участников рынка полагают, что будет дальнейшее снижение цен на морковь. Это связано с достаточно невысокой торговой активностью в соответствующем сегменте.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2024 года цены на продукты питания в Украине могут подорожать. Особенно это касается молочных продуктов, овощей и фруктов.

Мы также писали о том, что Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции. Активный рост потребительских цен в Украине можно ожидать во второй половине года.