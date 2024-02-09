Ціни у лютому — фермери знизять вартість популярного продукту

Овочевий магазин. Фото: Freepik

На українському продовольчому ринку спостерігається низький ціновий тренд на один із овочів "борщового набору". Фермери змушені знижувати вартість на моркву у лютому 2024 року.

Про це інформують аналітики профільного проєкту EastFruit.

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Зниження цін на моркву

Як зазначається, у лютому фермери будуть відвантажувати моркву по 8-12 гривень за кілограм або 0,21-0,32 долара за кілограм. Ціна в середньому на 17% дешевша проти тижня раніше.

Як зазначають учасники ринку, негативний вплив на вартість у цьому сегменті чинить зростання пропозиції моркви з боку місцевих господарств. Річ у тім, що через доволі теплу погоду стрімко знизилась якість продукції у сховищах дрібних господарств. Тому фермери розпродають наявні запаси.

Водночас, фермери повідомлять, що великі виробники з достатніми потужностями для зберігання виступають за призупинення продажу моркви, з огляду на доволі велику пропозицію на ринку.

Зараз ціна на моркву в країні у середньому на 53% нижча, ніж на початку лютого минулого року.

При цьому більшість учасників ринку вважають, що буде подальше зниження цін на моркву. Це пов'язано з доволі невисокою торговельною активністю у відповідному сегменті.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2024 року ціни на продукти харчування в Україні можуть здорожчати. Особливо це стосується молочних продуктів, а також овочів та фруктів.

Ми також писали про те, що Національному банку прогнозують прискорення інфляції. Активне зростання споживчих цін в Україні очікується у другій половині року.