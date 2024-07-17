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Цены удивят — сколько стоит самая бюджетная квартира в Киеве

17 июля 2024 14:25
Ксения Симонова - Редактор
Цены на недвижимость в Киеве — во сколько обойдется самое дешевое жилье
Ключи от квартиры. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Киеве стоимость квартир в новостройках остается для большинства заоблачной, особенно в элитных районах города. Известно, где и сколько стоит наиболее бюджетное новое жилье.

Об этом сообщает издание "Новости Pro".

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Согласно профильному порталу рынка недвижимости ЛУН, наиболее бюджетные квартиры представлены на Левом берегу столицы, но не во всех жилых комплексах.

Для анализа взяли стоимость жилья общей площадью 35-36 квадратных метров в новостройках.

После недавнего пересмотра цен из-за роста курса доллара, к которому привязана стоимость нового жилья, самые низкие цены предлагают на уровне 620 долларов за квадратный метр.

Такое предложение доступно в жилом комплексе "Парк Славы" в Дарницком районе.

Однако по выбранным критериям подходит только одна планировка жилья. Самая низкая цена на однокомнатную квартиру площадью 35,81 кв. м. — 795 тыс. гривен, в пересчете в американскую валюту — 19,305 тыс. долларов. Низкая стоимость продиктована тем, что дом находится еще на стадии строительства.

Речь идет о такой планировке "однушки":

  • площадь коридора — 5,93 кв. м;
  • площадь ванной комнаты — 3,15 кв. м;
  • площадь кухни-гостиной — 14,27 кв. м;
  • площадь спальни — 12,46 кв. м.

 

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Планировка квартиры. Источник: ЛУН

Как отмечает издание, соответствующее исследование развеяло миф, что абсолютно все квартиры в столичных новостройках слишком дорогие.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, до конца лета 2024 года ценовая ситуация на рынке недвижимости в Украине может измениться в сторону повышения. Стоимость одного квадратного метра может подскочить на несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине в первом полугодии 2024 года эксперты отметили увеличение количества объявлений о продаже жилой недвижимости на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество предложений составило почти 270,5 тысяч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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