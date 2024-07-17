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Ціни здивують — скільки коштує найбюджетніша квартира у Києві

17 липня 2024 14:25
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на нерухомість у Києві — у скільки обійдеться найдешевше житло
Ключі від квартири. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

У Києві вартість квартир у новобудовах залишається для більшості захмарною, особливо в елітних районах міста. Відомо, де і скільки коштує найбільш бюджетне нове житло.

Про це повідомляє видання "Новини Pro".

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Згідно з профільним порталом ринку нерухомості ЛУН, найбільш бюджетні квартири представлені на Лівому березі столиці, проте не в усіх житлових комплексах.

Для аналізу взяли вартість житла загальною площею 35-36 квадратних метрів у новобудовах.

Після недавнього перегляду цін через зростання курсу долара, до якого прив'язана вартість нового житла, найнижчі ціни пропонують на рівні 620 доларів за квадратний метр.

Така пропозиція доступна у житловому комплексі "Парк Слави" у Дарницькому районі.

Проте за обраними критеріями, підходить тільки одне планування житла. Найнижча ціна на однокімнатну квартиру площею 35,81 кв. м. — 795 тис. гривень, у перерахунку в американську валюту — 19,305 тис. доларів. Низька вартість продиктована тим, що будинок перебуває ще на стадії будівництва.

Йдеться про таке планування "однокімнатки":

  • площа коридору — 5,93 кв. м;
  • площа ванної кімнати — 3,15 кв. м;
  • площа кухні-вітальні — 14,27 кв. м;
  • площа спальні — 12,46 кв. м.
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Планування квартири. Джерело: ЛУН

Як зауважує видання, відповідне дослідження розвіяло міф, що абсолютно всі квартири в столичних новобудовах надто дорогі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, до кінця літа 2024 року цінова ситуація на ринку нерухомості в Україні може змінитися у бік підвищення. Вартість одного квадратного метра може підскочити на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні у першому півріччі 2024 року експерти відзначили збільшення кількості оголошень про продаж житлової нерухомості — на 25% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Кількість пропозицій сягнула майже 270,5 тисяч.

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