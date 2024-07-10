Отключения света в Украине — в Кабмине уточнили, когда станет легче

Премьер Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Denys Smyhal

Кабинет министров очертил сроки улучшения ситуации в энергетической сфере страны. Также наработал комплекс мер по повышению уровня энергетической устойчивости населения и бизнеса.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

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Когда улучшится ситуация в энергосфере

Как отметил Шмыгаль, в ближайшее время должны завершиться ремонтные работы на части объектов генерации, что в итоге усилит мощность в энергосистеме, благодаря чему отключения света станут менее продолжительными.

По его словам, ситуация должна улучшиться в конце текущего месяца.

"В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации в энергетике", — уточнил глава правительства.

Меры по повышению уровня энергостойкости украинцев

Также в правительстве были разработаны и частично запущены меры по повышению уровня энергостойкости граждан и бизнеса. Предполагается:

предоставление кредитов для граждан под 0%, до 480 тыс. гривен сроком на десять лет для оснащения солнечными, ветровыми установками и системами накопления электроэнергии;

льготных кредитов для малого/среднего бизнеса до 150 млн гривен до десяти лет под 5-7-9% годовых для оснащения газовой электрогенерации. На прифронтовых территориях процентная ставка будет снижена до 1-5% в первые два года, а кредиты на инвестиционные цели с 2025 года позволят брать под 5% годовых;

кредитов для ОСМД и ЖСК до 5 млн гривен, за счет чего совладельцам жилья установят солнечные станции и тепловые насосы. В рамках программы "ГринДИМ" государство возвратит 70% расходов на проект;

кредитов для крупного бизнеса на пять-семь лет под 14–16% годовых, под залог оборудования.

В парламент внесли проекты законов об отмене пошлины и НДС на ввоз энергооборудования.

"Ожидаем, что не позднее 25 июля все эти механизмы заработают в полную силу", — сообщил Шмыгаль.

Что еще стоит знать

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" рассказали, каким образом и почему вводят разную продолжительность отключений электроэнергии в регионах. Всё зависит от того, каков дефицит мощностей в энергосистеме.

Также страна планировала до конца 2024 года создать трехуровневую защиту 22 объектов энергетики, реализованную Кабмином и Генштабом ВСУ по поручению президента.