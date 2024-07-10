Відключення світла в Україні — у Кабміні уточнили, коли стане легше

Прем'єр Денис Шмигаль. Фото: Telegram Denys Smyhal

Кабінет міністрів окреслив терміни покращення ситуації в енергетичній сфері країни. Також напрацював комплекс заходів для підвищення рівня енергетичної стійкості населення та бізнесу.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

Читайте також:

Коли поліпшиться ситуація в енергосфері

Як зазначив Шмигаль, найближчим часом мають завершитися ремонтні роботи на частині обʼєктів генерації, що в підсумку посилить потужність в енергосистемі, завдяки чому відключення світла стануть менш тривалими.

За його словами, ситуація має покращитися наприкінці поточного місяця.

"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці", — уточнив очільник уряду.

Заходи з підвищення рівня енергостійкості українців

Також в уряді розробили і частково запустили заходи з підвищення рівня енергостійкості громадян та бізнесу. Передбачається:

надання кредитів для громадян під 0%, до 480 тис. гривень на термін десять років для оснащення сонячними, вітровими установками та системами накопичення електроенергії;

пільгових кредитів для малого/середнього бізнесу до 150 млн гривень до десяти років під 5-7-9% річних для оснащення газовою електрогенерацію. На прифронтових територіях відсоткова ставка буде знижена до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з 2025 року дозволять брати під 5% річних;

кредитів для ОСББ та ЖБК до 5 млн гривень, за рахунок чого співвласникам житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. В рамках програми "ГрінДІМ" держава поверне 70% витрат на проєкт;

кредитів для великого бізнесу на п'ять-сім років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

В парламент внесли проєкти законів про скасування мита і ПДВ на ввезення енергообладнання.

"Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", — повідомив Шмигаль.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" розповіли, яким чином і чому запроваджують різну тривалість відключень електроенергії в регіонах. Все залежить від того, який дефіцит потужностей в енергосистемі.

Також країна планувала до кінця 2024 року створити трирівневий захист 22 об’єктів енергетики, реалізований Кабміном та Генштабом ЗСУ за дорученням президента.