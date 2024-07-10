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У Кабміні назвали дати покращення ситуації в енергосфері

10 липня 2024 09:02
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Відключення світла в Україні — у Кабміні уточнили, коли стане легше
Прем'єр Денис Шмигаль. Фото: Telegram Denys Smyhal
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Кабінет міністрів окреслив терміни покращення ситуації в енергетичній сфері країни. Також напрацював комплекс заходів для підвищення рівня енергетичної стійкості населення та бізнесу.

Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

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Коли поліпшиться ситуація в енергосфері

Як зазначив Шмигаль, найближчим часом мають завершитися ремонтні роботи на частині обʼєктів генерації, що в підсумку посилить потужність в енергосистемі, завдяки чому відключення світла стануть менш тривалими.

 За його словами, ситуація має покращитися наприкінці поточного місяця.

"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці", — уточнив очільник уряду.

Заходи з підвищення рівня енергостійкості українців

Також в уряді розробили і частково запустили заходи з підвищення рівня енергостійкості громадян та бізнесу. Передбачається:

  • надання кредитів для громадян під 0%, до 480 тис. гривень на термін десять років для оснащення сонячними, вітровими установками та системами накопичення електроенергії;
  • пільгових кредитів для малого/середнього бізнесу до 150 млн гривень до десяти років під 5-7-9% річних для оснащення газовою електрогенерацію. На прифронтових територіях відсоткова ставка буде знижена до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з 2025 року дозволять брати під 5% річних;
  • кредитів для ОСББ та ЖБК до 5 млн гривень, за рахунок чого співвласникам житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. В рамках програми "ГрінДІМ" держава поверне 70% витрат на проєкт;
  • кредитів для великого бізнесу на п'ять-сім років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

В парламент внесли проєкти законів про скасування мита і ПДВ на ввезення енергообладнання.

"Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", — повідомив Шмигаль.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" розповіли, яким чином і чому запроваджують різну тривалість відключень електроенергії в регіонах. Все залежить від того, який дефіцит потужностей в енергосистемі.

Також країна планувала до кінця 2024 року створити трирівневий захист 22 об’єктів енергетики, реалізований Кабміном та Генштабом ЗСУ за дорученням президента.

Денис Шмигаль Кабінет міністрів електроенергія сфера енергетики відключення світла світло

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