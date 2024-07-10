Відключення світла в Україні — у Кабміні уточнили, коли стане легше

У Кабміні назвали дати покращення ситуації в енергосфері
Кабінет міністрів окреслив терміни покращення ситуації в енергетичній сфері країни. Також напрацював комплекс заходів для підвищення рівня енергетичної стійкості населення та бізнесу.
Про це розповів прем'єр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.
Коли поліпшиться ситуація в енергосфері
Як зазначив Шмигаль, найближчим часом мають завершитися ремонтні роботи на частині обʼєктів генерації, що в підсумку посилить потужність в енергосистемі, завдяки чому відключення світла стануть менш тривалими.
За його словами, ситуація має покращитися наприкінці поточного місяця.
"У двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації в енергетиці", — уточнив очільник уряду.
Заходи з підвищення рівня енергостійкості українців
Також в уряді розробили і частково запустили заходи з підвищення рівня енергостійкості громадян та бізнесу. Передбачається:
- надання кредитів для громадян під 0%, до 480 тис. гривень на термін десять років для оснащення сонячними, вітровими установками та системами накопичення електроенергії;
- пільгових кредитів для малого/середнього бізнесу до 150 млн гривень до десяти років під 5-7-9% річних для оснащення газовою електрогенерацію. На прифронтових територіях відсоткова ставка буде знижена до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з 2025 року дозволять брати під 5% річних;
- кредитів для ОСББ та ЖБК до 5 млн гривень, за рахунок чого співвласникам житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. В рамках програми "ГрінДІМ" держава поверне 70% витрат на проєкт;
- кредитів для великого бізнесу на п'ять-сім років під 14-16% річних, під заставу обладнання.
В парламент внесли проєкти законів про скасування мита і ПДВ на ввезення енергообладнання.
"Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", — повідомив Шмигаль.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" розповіли, яким чином і чому запроваджують різну тривалість відключень електроенергії в регіонах. Все залежить від того, який дефіцит потужностей в енергосистемі.
Також країна планувала до кінця 2024 року створити трирівневий захист 22 об’єктів енергетики, реалізований Кабміном та Генштабом ЗСУ за дорученням президента.
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