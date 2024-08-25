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У клиента Ощадбанка украли почти 40 тыс. грн, но банк отказался возвращать средства — что решил суд

25 августа 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Киевлянин потерял почти 40 тыс. грн со счета Ощадбанка и требовал у банка возврата средств — какое решение принял суд
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Мужчина потерял 39 713 гривен со счета и обратился в Ощадбанк с просьбой вернуть средства, указывая на мошенничество. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что сделки были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных всех необходимых реквизитов.

Об этом говорится в решении Белоцерковского горрайонного суда Киевской области.

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Детали дела

Неизвестные лица 25 января 2023 без согласия мужчины инициировали платежные операции, через которые с его счетов в АО "Державний ощадний банк України" было списано 39 713 гривен. Пострадавший обратился во Львовское областное управление банка с заявлением, сообщив о мошенничестве и попросив помочь в возвращении средств.

Однако банк отказал в возвращении средств, отметив, что сделки были проведены через интернет-ресурс "Ощад 24/7" с использованием правильных реквизитов платежной карты и паролей, которые известны только клиенту и отправлены на его мобильный телефон.

Клиент подал заявление в полицию о мошеннических операциях с его банковским счетом, причинившим ему имущественный ущерб, 16 февраля 2023 года. Он сообщил, что средства были переведены на счет другого лица, открытого в АО "Державний ощадний банк України".

Ощадбанк заявил, что не имеет права определять или контролировать направления использования средств клиента. Ограничения права распоряжения денежными средствами могут устанавливаться только законом, договором или условиями обременения, если имущественные права на денежные средства являются предметом ограничения. В банке также отметили, что спорный перевод был осуществлен с использованием реквизитов платежной карты, выпущенной на имя истца, с проведением обязательной идентификации и верификации клиента посредством доступа к мобильному приложению "Ощад 24/7" (Mobile Banking).

"По правилам договора комплексного банковского обслуживания физических лиц риск и ответственность за несанкционированное использование логина, пароля, карточного пароля несет исключительно клиент (п. 9.15 ГКБО). Во время проведения спорных операций третьим лицом соблюдены все требования действующего законодательства, а за действия клиента банк отвечать не может", — заявили в Ощадбанке.

Что решил суд

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска, поскольку списание средств с его счета стало возможным из-за того, что он сам разгласил свои персональные данные, реквизиты платежных карт и одноразовые коды подтверждения, поступавшие на его финансовый номер телефона.

"Мужчина утверждает, что стал жертвой мошенников, однако именно он по правилам банковского обслуживания несет риски разглашения своих персональных данных. Учитывая указанное, отсутствуют основания для взыскания с ответчика средств в порядке ст. 1212 ГК Украины. Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу о необходимом. в удовлетворении иска отказать", — подчеркнул суд.

Что еще нужно знать

Напомним, клиент государственного Ощадбанка потерял 50 005 гривен из-за телефонных мошенников. Мужчина подал заявление в полицию, отмечая, что не виновен в исчезновении средств и требует от банка их возвращения.

Мы также рассказывали, что клиентка Ощадбанка, пытаясь получить денежную помощь по интернет-объявлению, попала на мошеннический сайт. После перехода по ссылке с ее карты было незаконно списано 109 700 гривен. Женщина потребовала банк вернуть средства, но получила отказ.

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