Прожиточный минимум в Украине — какой фактический размер в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Министерство социальной политики Украины предоставило информацию о фактическом размере прожиточного минимума на одного человека в ценах июня 2024 года. Также представлены данные основных социальных и демографических групп населения.

Данные рассчитаны в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О прожиточном минимуме", сообщает издание "Ділова столиця".

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Размер прожиточного минимума на одного человека

Согласно расчетам Минсоцполитики, размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц в июне 2024 года составляет — 7 064,62 грн (8 089,28 грн — с учетом суммы обязательных платежей).

Что касается основных социальных и демографических групп населения, то суммы следующие:

на детей до 6 лет — 6 341,21 грн;

на детей от 6 до 18 лет — 7 925,62 грн;

для трудоспособных лиц — 7 382,17 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 6 016,14 грн.

Прожиточный минимум в Украине. Источник: скриншот

Что еще стоит знать

Напомним, министерша социальной политики Оксана Жолнович заявила, что прожиточный минимум в Украине, от которого зависит размер социальных выплат, повышать не будут. В то же время, уменьшать его также не планируется.

Мы также писали, что Кабинет Министров предлагает отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Это означает, что будут заморожены зарплаты в бюджетной сфере и всевозможные социальные выплаты.