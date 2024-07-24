Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow У Мінсоцполітики назвали прожитковий мінімум в Україні arrow

У Мінсоцполітики назвали прожитковий мінімум в Україні

24 липня 2024 14:19
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Прожитковий мінімум в Україні — який фактичний розмір у 2024 році
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Міністерство соціальної політики України надало інформацію щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу у цінах червня 2024 року. Також представлено дані для основних соціальних і демографічних груп населення.

Дані розраховані відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум", повідомляє видання "Ділова столиця".

Читайте також:

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу

Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у червні 2024 року становить — 7 064,62 грн (8 089,28 грн — з урахуванням суми обов’язкових платежів).

Що стосується основних соціальних та демографічних груп населення, то суми наступні:

  • на дітей до 6 років — 6 341,21 грн;
  • на дітей віком від 6 до 18 років — 7 925,62 грн;
  • для працездатних осіб — 7 382,17 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 6 016,14 грн.
Дані щодо прожиткового мінімуму в Україні станом на 1 червня 2024 року
Прожитковий мінімум в Україні. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що прожитковий мінімум в Україні, від якого залежить розмір соціальних виплат, підвищувати не будуть. Водночас зменшувати його також не планується.

Ми також писали, що Кабінет міністрів пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати.

прожитковий мінімум Мінсоцполітики гроші фінанси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу