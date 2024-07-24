Прожитковий мінімум в Україні — який фактичний розмір у 2024 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Міністерство соціальної політики України надало інформацію щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу у цінах червня 2024 року. Також представлено дані для основних соціальних і демографічних груп населення.

Дані розраховані відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум", повідомляє видання "Ділова столиця".

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Розмір прожиткового мінімуму на одну особу

Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у червні 2024 року становить — 7 064,62 грн (8 089,28 грн — з урахуванням суми обов’язкових платежів).

Що стосується основних соціальних та демографічних груп населення, то суми наступні:

на дітей до 6 років — 6 341,21 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років — 7 925,62 грн;

для працездатних осіб — 7 382,17 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 6 016,14 грн.

Прожитковий мінімум в Україні. Джерело: скриншот

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що прожитковий мінімум в Україні, від якого залежить розмір соціальних виплат, підвищувати не будуть. Водночас зменшувати його також не планується.

Ми також писали, що Кабінет міністрів пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати.