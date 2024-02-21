Нардепы предлагают предоставить приоритетное право некоторым категориям ВПЛ на компенсацию за уничтоженное РФ имущество

Пожилая женщина возле разрушенного дома. Фото: AF

В Верховной Раде Украины предложили определить категории людей, которые первыми получат компенсации за уничтоженное РФ жилье. Приоритетное право планируют предоставить некоторым категориям ВПЛ.

Об этом говорится в законопроекте №11028 .

Кто из ВПЛ сможет первым получить компенсацию

Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины предлагает предоставить некоторым категориям ВПЛ приоритетное право на получение компенсации по программе "єВідновлення".

"В Украине продолжается война с 2014 года. Начало активных боевых действий 24 февраля 2022 года, введение военного положения в Украине повлекло за собой массовое перемещение украинцев — люди покидают свои дома в поисках безопасности и защиты (количество официально зарегистрированных внутри перемещенных лиц в стране достигает 4,9 млн человек)" , — рассказали инициаторы проекта.

Документом, в частности, предполагается предоставить приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное недвижимое имущество внутренне перемещенным лицам из числа категорий граждан:

достигли пенсионного возраста;

содержат ребенка в возрасте до шести лет;

имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей;

имеют на иждивении ребенка с инвалидностью;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет;

являются лицами с инвалидностью ІІІ группы.

Что еще нужно знать

Напомним, что в программе "єВідновлення" стартовали заявки для получения компенсации на строительство разрушенного дома на собственном участке. Теперь владельцы разрушенного жилья могут строить новые дома на собственной территории.

Мы также писали о том, что украинским гражданам, чье жилье было уничтожено из-за российской агрессии, упростили процесс аннулирования права собственности. В связи с этим реализовать жилищный сертификат по программе "єВідновлення" станет значительно легче.