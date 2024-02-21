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У Раді визначать категорії людей, які першими отримають компенсації у "єВідновленні"

21 лютого 2024 14:06
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нардепи пропонують надати пріоритетне право деяким категоріям ВПО на компенсацію за знищене рф майно
Літня жінка біля зруйнованого будинку. Фото: AF
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У Верховній Раді України запропонували визначити категорії людей, які першими отримають компенсації за знищене РФ житло. Пріоритетне право планують надати деяким категоріям ВПО.

Про це йдеться у законопроєкті № 11028.

Хто з ВПО зможе першим отримати компенсацію

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України, пропонує надати деяким категоріям ВПО пріоритетне право на отримання компенсації за програмою "єВідновлення".

"В Україні триває війна з 2014 року. Початок активних бойових дій 24 лютого 2022 року, запровадження воєнного стану в Україні спричинили масове переміщення українців — люди залишають свої домівки в пошуках безпеки та захисту (кількість офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб в країні досягає 4,9 млн осіб)", — розповіли ініціатори проєкту.

Документом, зокрема, передбачається надати пріоритетне право на отримання компенсації за знищене нерухоме майно внутрішньо переміщеним особам з числа категорій громадян, які:

  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
  • мають на утриманні дитину з інвалідністю;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років;
  • є особами з інвалідністю ІІІ групи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у програмі єВідновлення стартували заявки для отримання компенсації на будівництво зруйнованого будинку на власній ділянці. Тепер власники зруйнованого житла можуть зводити нові будинки на власній території. 

Ми також писали про те, що українським громадянам, чиє житло було знищене через російську агресію, спростили процес анулювання права власності. У зв'язку з цим реалізувати житловий сертифікат за програмою "єВідновлення" стане значно легше.

Верховна Рада
війна
нардепи
переселенці
житло
компенсація
ВПО
гроші
війна в Україні
єВідновлення

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