єВідновлення — в Україні спростили скасування права власності на знищене житло

Знищена будівля. Фото: ДСНС

Українським громадянам, чиє житло було знищене через російську агресію, спростили процес анулювання права власності. У зв'язку з цим реалізувати житловий сертифікат за програмою "єВідновлення" стане значно легше.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Спрощення процесу анулювання права власності

У відомстві пояснили, що раніше громадяни, які забронювали житловий сертифікат, стикалися з проблемами, коли потрібно було припинити право власності на знищений об’єкт.

Як свідчать відгуки перших власників нового житла, цей етап займав найбільше часу та зусиль. Тепер відповідна процедура стане простішою.

У Мінцифри зауважили, що для припинення права власності на знищений об’єкт нерухомості тепер людині достатньо отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Його можна взяти в нотаріуса чи у місцевої ради.

Саме цей документ необхідний, якщо після обстеження зруйнованого житла комісія не видала копію акта.

Також замість копії акта можна отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного житла. Алгоритм теж доволі простий, адже це може зробити:

будь-який нотаріус, який має доступ до Реєстру. Перелік за посиланням;

місцева рада, де розташований зруйнований об’єкт нерухомості.

"Припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте по ньому кошти, але до того, як ви укладете угоду купівлі-продажу", — додали у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розповіло про нові можливості державної програми "єВідновлення". Тепер власники пошкодженого житла можуть подавати звіти про виконаний ремонт на порталі держпослуг "Дія".

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк оновив правила щодо карток "єВідновлення", які видають громадянам, житло яких зруйноване чи пошкоджене війною. Нововведення стосується кількості таких карток.