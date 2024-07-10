Налоги в РФ рекордно возрастут — известно, какие ожидают изменения россиян

Российские рубли в руках. Фото: Reuters

Власти России планируют взыскать с населения и бизнеса за счет повышения налогов триллионы рублей в федеральный бюджет. В Госдуме РФ первое чтение прошел пакет поправок, предусматривающий самую масштабную налоговую нагрузку за всю историю страны.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Ожидается, что налоговую реформу примут этим летом, а вступит в силу с января 2025 года.

Известно, что изменения будут предусматривать введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц.

"В рамках поправок в Налоговый кодекс со следующего года в России будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется граждан, зарабатывающих более 200 тысяч рублей в месяц", — отмечает издание.

Реформа позволит дополнительно взыскать в ближайшие шесть лет с населения и бизнеса в бюджет 16,8 трлн рублей. Соответствующая сумма на треть выше общего размера Фонда национального благосостояния, который составляет 12,75 трлн рублей, и втрое больше — ликвидную, но не израсходованную часть в 5,2 трлн рублей.

В частности, львиную долю более чем в 11 трлн рублей в следующие шесть лет в госказну придется дополнительно заплатить бизнесу.

Согласно изменениям, с 2025 года в России планируют повысить ставку налога на прибыль на 5% — до 25%.

Следует отметить, что весной этого года российские власти анонсировали увеличение налогов для населения и бизнеса. Такую необходимость объяснили тем, что федеральный бюджет нуждается в дополнительных 27 млрд долларов для увеличения расходов на войну в Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) расширил список санкционных ограничений против России. Теперь под санкции подпадают еще 69 физических лиц и 86 юридических лиц.

Ранее мы писали, что Россия уже второй год подряд уменьшает экспорт алмазов из-за санкций и слабого мирового спроса. За этот период объемы экспорта сократились более чем на треть.