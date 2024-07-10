Налоги в РФ рекордно возрастут — известно, какие ожидают изменения россиян

В России рекордно повысят налоги — как изменятся требования
Власти России планируют взыскать с населения и бизнеса за счет повышения налогов триллионы рублей в федеральный бюджет. В Госдуме РФ первое чтение прошел пакет поправок, предусматривающий самую масштабную налоговую нагрузку за всю историю страны.
Об этом пишет The Moscow Times.
Детали налоговой реформы для россиян
Ожидается, что налоговую реформу примут этим летом, а вступит в силу с января 2025 года.
Известно, что изменения будут предусматривать введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц.
"В рамках поправок в Налоговый кодекс со следующего года в России будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется граждан, зарабатывающих более 200 тысяч рублей в месяц", — отмечает издание.
Реформа позволит дополнительно взыскать в ближайшие шесть лет с населения и бизнеса в бюджет 16,8 трлн рублей. Соответствующая сумма на треть выше общего размера Фонда национального благосостояния, который составляет 12,75 трлн рублей, и втрое больше — ликвидную, но не израсходованную часть в 5,2 трлн рублей.
В частности, львиную долю более чем в 11 трлн рублей в следующие шесть лет в госказну придется дополнительно заплатить бизнесу.
Согласно изменениям, с 2025 года в России планируют повысить ставку налога на прибыль на 5% — до 25%.
Следует отметить, что весной этого года российские власти анонсировали увеличение налогов для населения и бизнеса. Такую необходимость объяснили тем, что федеральный бюджет нуждается в дополнительных 27 млрд долларов для увеличения расходов на войну в Украине.
Что еще стоит знать
Напомним, Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) расширил список санкционных ограничений против России. Теперь под санкции подпадают еще 69 физических лиц и 86 юридических лиц.
Ранее мы писали, что Россия уже второй год подряд уменьшает экспорт алмазов из-за санкций и слабого мирового спроса. За этот период объемы экспорта сократились более чем на треть.
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