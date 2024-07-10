Податки в РФ рекордно зростуть — відомо, які чекають зміни росіян

Російські рублі в руках. Фото: Reuters

Влада Росії планує стягнути з населення та бізнесу за рахунок підвищення податків трильйони рублів до федерального бюджету. У Держдумі РФ перше читання пройшов пакет поправок, що передбачає наймасштабніше податкове навантаження за всю історію країни.

Про це пише The Moscow Times.

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Очікується, що податкову реформу ухвалять цього літа, а набуде чинності з січня 2025 року.

Відомо, що зміни передбачатимуть запровадження п'ятиступеневої прогресивної шкали податку на доходи фізосіб.

"У рамках поправок до Податкового кодексу з наступного року в Росії буде запроваджено прогресивну шкалу ПДФО, яка торкнеться громадян, які заробляють понад 200 тисяч рублів на місяць", — зазначає видання.

Реформа дозволить додатково стягнути у найближчі шість років з населення і бізнесу до бюджету 16,8 трлн рублів. Відповідна сума на третину вища за загальний розмір Фонду національного добробуту, який становить 12,75 трлн рублів, і втричі більше — ліквідну, але не витрачену частину у 5,2 трлн рублів.

Зокрема, левову частку у понад 11 трлн рублів у наступні шість років у держказну доведеться додатково заплатити бізнесу.

Згідно зі змінами, з 2025 року в Росії планують підвищити ставку податку на прибуток на 5% — до 25%.

Варто зауважити, що навесні цього року російська влада анонсувала збільшення податків для населення та бізнесу. Таку необхідність пояснили тим, що федеральний бюджет потребує додаткових 27 млрд доларів для збільшення витрат на війну в Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) розширив перелік санкційних обмежень проти Росії. Тепер під санкції підпадають ще 69 фізичних осіб і 86 юридичних осіб.

Раніше ми писали, що Росія вже другий рік поспіль зменшує експорт алмазів через санкції та слабкий світовий попит. За цей період обсяги експорту скоротилися більш ніж на третину.