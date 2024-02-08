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Украинские работники недовольны уровнем зарплат — что показал опрос

8 февраля 2024 14:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Украине — работники жалуются на низкую оплату труда
Деньги в кошельке. Фото: incarne.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские граждане называют основной проблемой при поиске работы низкую заработную плату. О несоответствии предлагаемой оплаты труда желаемому уровню заявил 41% граждан.

Об этом свидетельствует опрос одного из кадровых порталов.

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Низкие зарплаты и высокие требования

Согласно результату опроса, граждане утверждают, что украинские работодатели стали более требовательными к уровню профессионализма кандидатов.

"Требования к кандидатам на вакансии достаточно высокие, почти 3 из 5 вакансий ждут разговорный уровень английского языка, достаточный опыт и результаты работы. У работодателя нет времени и ресурсов на обучение профессиональным навыкам", — говорится в опросе.

Также изменились требования работников к работодателям. Речь идет о нынешних приоритетах и уровне расходов.

Кроме низких зарплат, граждане имеют и другие проблемы с поиском работы. А именно:

  • сложно найти работу в связи с дискриминацией по возрасту (23% респондентов);
  • сложнее найти удачную работу (22% опрошенных);
  • отсутствие ответов от кадровиков после собеседования и при отзывах на вакансии (22% участников исследования);
  • отсутствие обратной связи после удачного собеседования — 21%.

При этом отмечается, что большинство граждан не собираются уступать и снижать свои требования к оплате работы, даже при трудностях с поиском работы (62% респондентов).

Также 15% опрошенных готовы снизить ожидания только на 5%. В то же время, только 5% могут позволить уступить 16-25%.

Размеры зарплат работников

Только 28% граждан заявили, что получают в полном объеме заработную плату, что и до войны. Также опрошенные сообщили:

  • 9% — о повышении зарплаты на 10-30%;
  • 7% — получают больше с учетом индивидуальной эффективности;
  • 4% — имеют повышение более чем на 40%;
  • 5% — зарплата выросла из-за индексации;
  • 3% — оплата труда повысилась на 5%.

 

зарплати
Источник: grc

Больше об оплате труда

Напомним, в 2024 году в Украине увеличился размер минимальной заработной платы — с 1 января текущего года составляет 7 100 грн, а с 1 апреля 2024 года он вырастет до 8 000 грн. Этот показатель также учитывается для расчета штрафов работодателям за нарушение требований трудового законодательства. Соответственно суммы штрафных санкций также будут другими в 2024 году.

Также сообщалось, что в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. грн ежемесячно.

зарплаты
работа
деньги
рынок труда

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