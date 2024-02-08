Зарплаты в Украине — работники жалуются на низкую оплату труда

Деньги в кошельке. Фото: incarne.ua

Украинские граждане называют основной проблемой при поиске работы низкую заработную плату. О несоответствии предлагаемой оплаты труда желаемому уровню заявил 41% граждан.

Об этом свидетельствует опрос одного из кадровых порталов.

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Низкие зарплаты и высокие требования

Согласно результату опроса, граждане утверждают, что украинские работодатели стали более требовательными к уровню профессионализма кандидатов.

"Требования к кандидатам на вакансии достаточно высокие, почти 3 из 5 вакансий ждут разговорный уровень английского языка, достаточный опыт и результаты работы. У работодателя нет времени и ресурсов на обучение профессиональным навыкам", — говорится в опросе.

Также изменились требования работников к работодателям. Речь идет о нынешних приоритетах и уровне расходов.

Кроме низких зарплат, граждане имеют и другие проблемы с поиском работы. А именно:

сложно найти работу в связи с дискриминацией по возрасту (23% респондентов);

сложнее найти удачную работу (22% опрошенных);

отсутствие ответов от кадровиков после собеседования и при отзывах на вакансии (22% участников исследования);

отсутствие обратной связи после удачного собеседования — 21%.

При этом отмечается, что большинство граждан не собираются уступать и снижать свои требования к оплате работы, даже при трудностях с поиском работы (62% респондентов).

Также 15% опрошенных готовы снизить ожидания только на 5%. В то же время, только 5% могут позволить уступить 16-25%.

Размеры зарплат работников

Только 28% граждан заявили, что получают в полном объеме заработную плату, что и до войны. Также опрошенные сообщили:

9% — о повышении зарплаты на 10-30%;

7% — получают больше с учетом индивидуальной эффективности;

4% — имеют повышение более чем на 40%;

5% — зарплата выросла из-за индексации;

3% — оплата труда повысилась на 5%.

Источник: grc

Больше об оплате труда

Напомним, в 2024 году в Украине увеличился размер минимальной заработной платы — с 1 января текущего года составляет 7 100 грн, а с 1 апреля 2024 года он вырастет до 8 000 грн. Этот показатель также учитывается для расчета штрафов работодателям за нарушение требований трудового законодательства. Соответственно суммы штрафных санкций также будут другими в 2024 году.

Также сообщалось, что в Киеве заработные платы остаются одними из самых высоких. Эксперты выбрали из 25 тысяч предложений работы десять профессий, за которые можно получать до 125 тыс. грн ежемесячно.