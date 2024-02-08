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Українські працівники незадоволені рівнем зарплат — що показало опитування

8 лютого 2024 14:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в Україні — працівники скаржаться на низьку оплату праці
Гроші у гаманці. Фото: incarne.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українські громадяни називають основною проблемою під час пошуку роботи низьку заробітну плату. Про невідповідність пропонованої оплати праці бажаному рівню заявив 41% громадян.

Про це свідчить опитування одного з кадрових порталів.

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Низькі зарплати та високі вимоги

Згідно з результатом опитування, громадяни стверджують, що, українські роботодавці стали вимогливіші до рівня професіоналізму кандидатів.

"Вимоги до кандидатів на вакансії досить високі, майже 3 з 5 вакансій чекають на розмовний рівень англійської мови, достатній досвід та результати роботи. У роботодавця немає часу та ресурсів на навчання професійним навичкам", — йдеться в опитуванні.

Також змінилися вимоги працівників до роботодавців. Йдеться про нинішні пріоритети та рівень витрат.

Окрім низьких зарплат, громадяни мають і інші проблеми з пошуком роботи. А саме:

  • складно знайти роботу у зв'язку з дискримінацією за віком (23% респондентів);
  • складніше знайти вдалу роботу (22% опитаних);
  • відсутність відповідей від кадровиків після співбесіди та під час відгуків на вакансії (22% учасників дослідження);
  • відсутність зворотного зв'язку після вдалої співбесіди — 21%.

При цьому наголошується, що більшість громадян не збираються поступатися та знижувати свої вимоги до оплати роботи, навіть за умов труднощів з пошуком роботи (62% респондентів).

Також 15% опитаних готові знизити очікування тільки на 5%. Водночас, тільки 5% можуть дозволити поступитися на 16-25%.

Розміри зарплат працівників

Тільки 28% громадян заявили, що отримують у повному обсязі заробітну плату, що й до війни. Також опитані повідомили:

  • 9% — про підвищення зарплатні на 10-30%;
  • 7% — отримують більше з урахуванням індивідуальної ефективності;
  • 4% — мають підвищення на понад 40%;
  • 5% — зарплата зросла через індексацію;
  • 3% — оплата праці підвищилась на 5%.

 

зарплати
Джерело: grc

Більше про оплату праці

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшився розмір мінімальної заробітної плати — з 1 січня поточного року становить 7 100 грн, а з 1 квітня 2024 року він зросте до 8 000 грн. Цей показник також враховується для розрахування штрафів роботодавцям за вчинення порушень вимог трудового законодавства. Відповідно, суми штрафних санкцій також будуть іншими у 2024 році.

Також повідомлялося, що в Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.

зарплати
робота
гроші
ринок праці

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