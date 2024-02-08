Зарплати в Україні — працівники скаржаться на низьку оплату праці

Українські працівники незадоволені рівнем зарплат — що показало опитування
Українські громадяни називають основною проблемою під час пошуку роботи низьку заробітну плату. Про невідповідність пропонованої оплати праці бажаному рівню заявив 41% громадян.
Про це свідчить опитування одного з кадрових порталів.
Низькі зарплати та високі вимоги
Згідно з результатом опитування, громадяни стверджують, що, українські роботодавці стали вимогливіші до рівня професіоналізму кандидатів.
"Вимоги до кандидатів на вакансії досить високі, майже 3 з 5 вакансій чекають на розмовний рівень англійської мови, достатній досвід та результати роботи. У роботодавця немає часу та ресурсів на навчання професійним навичкам", — йдеться в опитуванні.
Також змінилися вимоги працівників до роботодавців. Йдеться про нинішні пріоритети та рівень витрат.
Окрім низьких зарплат, громадяни мають і інші проблеми з пошуком роботи. А саме:
- складно знайти роботу у зв'язку з дискримінацією за віком (23% респондентів);
- складніше знайти вдалу роботу (22% опитаних);
- відсутність відповідей від кадровиків після співбесіди та під час відгуків на вакансії (22% учасників дослідження);
- відсутність зворотного зв'язку після вдалої співбесіди — 21%.
При цьому наголошується, що більшість громадян не збираються поступатися та знижувати свої вимоги до оплати роботи, навіть за умов труднощів з пошуком роботи (62% респондентів).
Також 15% опитаних готові знизити очікування тільки на 5%. Водночас, тільки 5% можуть дозволити поступитися на 16-25%.
Розміри зарплат працівників
Тільки 28% громадян заявили, що отримують у повному обсязі заробітну плату, що й до війни. Також опитані повідомили:
- 9% — про підвищення зарплатні на 10-30%;
- 7% — отримують більше з урахуванням індивідуальної ефективності;
- 4% — мають підвищення на понад 40%;
- 5% — зарплата зросла через індексацію;
- 3% — оплата праці підвищилась на 5%.
Більше про оплату праці
Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшився розмір мінімальної заробітної плати — з 1 січня поточного року становить 7 100 грн, а з 1 квітня 2024 року він зросте до 8 000 грн. Цей показник також враховується для розрахування штрафів роботодавцям за вчинення порушень вимог трудового законодавства. Відповідно, суми штрафних санкцій також будуть іншими у 2024 році.
Також повідомлялося, що в Києві заробітні плати залишаються одними з найвищих. Експерти обрали з-поміж 25 тисяч пропозицій роботи десять професій, за які можна отримувати до 125 тис. грн щомісяця.
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