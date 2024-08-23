Цены на производство выросли — Госстат сообщил детали

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2024 г. оптовые цены на промышленную продукцию выросли на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее удорожание наблюдалось в сфере производства мяса.

Об этом известно из данных Госстата.

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Как выросли цены

Согласно статистическим данным, в июле 2024 года оптовые цены на промышленную продукцию в Украине выросли на 37,2%, тогда как за пределами страны — на 8,3%. В сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены поднялись на 14,0%. В частности, в пределах Украины рост составил 10,4%, тогда как на экспорт — 26,4%.

Также отмечено, что в прошлом месяце больше выросли цены на производство мяса — на 15,4%, в том числе внутри Украины — на 15,5%. Производство молочных продуктов подорожало на 14,1%, в том числе в Украине — на 13,3%.

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Что еще нужно знать

Напомним, по итогам июля 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 5,4%, достигнув нового максимума с начала года. Однако потребительские цены в стране остались стабильными за месяц (0% роста по сравнению с 2,2% в июне). Продуктовый рынок демонстрировал дефляцию (-0,6% в месяц), хотя цены на некоторые продукты, в том числе сахар, все еще росли, и в целом цены на продукты поднялись на 1,2% в год.

Мы также писали, что в Украине изменились цены на фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, тогда как цены на арбузы и дыни снизились.