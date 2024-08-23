Ціни на виробництво зросли — Держстат повідомив деталі

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію зросли на 33,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчання спостерігалося у сфері виробництва м'яса.

Про це відомо з даних Держстату.

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Як зросли ціни

Згідно зі статистичними даними, в липні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію в Україні виросли на 37,2%, тоді як за межами країни — на 8,3%. У сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни піднялися на 14,0%. Зокрема, в межах України зростання склало 10,4%, тоді як на експорт — 26,4%.

Також зазначено, що минулого місяця найбільше зросли ціни на виробництво м'яса — на 15,4%, зокрема всередині України — на 15,5%. Виробництво молочних продуктів подорожчало на 14,1%, зокрема в Україні — на 13,3%.

Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, за підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними за місяць (0% зростання порівняно з 2,2% у червні). Продуктовий ринок демонстрував дефляцію (-0,6% за місяць), хоча ціни на деякі продукти, зокрема цукор, все ще зростали, і загалом ціни на продукти піднялися на 1,2% за рік.

Ми також писали, що в Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.