Беженцы в Европе — в ООН помогут украинцам с поиском работы

Человек за компьютером. Фото: Unsplush

Украинским беженцам и переселенцам станет доступна платформа "Украина — это Дом", которую разработало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Благодаря новому ресурсу можно будет получить важные сведения о возвращении домой, помощи с жильем и трудоустройстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Платформа для беженцев и переселенцев

По словам министра экономики Юлии Свириденко, платформа "Украина — это Дом" будет постоянно наполняться новыми сведениями об актуальных возможностях:

трудоустройстве;

обучении;

предпринимательстве.

Ресурс будет предоставлять данные также о праве на дальнейшее пребывание в странах, информацию для тех, кто возвращается в Украину.

Будут доступны инструменты от партнеров и частного сектора по покупке жилья и других видов помощи.

Также платформа поддержит внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине, предоставляя сведения о льготах и различных услугах.

"Мы благодарны нашим партнерам из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине за создание ресурса, на котором украинцы в разных странах смогут получить актуальную информацию об экономических возможностях в Украине", — отметила министр.

Ситуация с украинскими беженцами в ЕС

К концу мая 2024 года статус временной защиты в странах Европейского Союза (ЕС) имели 4,26 млн граждан стран, не входящих в ЕС и покинувших Украину из-за полномасштабной войны. На конец апреля таких было 4,19 млн человек.

Страны ЕС, принявшие наибольшее количество беженцев из Украины:

Германия — 1,33 млн человек; 31% от общего количества;

Польша — 953,25 тыс. человек; 22%;

Чехия — 356,4 тыс. человек; 8%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Чехии с августа увеличат гуманитарную помощь для украинских беженцев, ведь в сентябре истекает срок их права на бесплатное временное проживание. Текущих выплат на жилье для себя и близких не хватит.

Также мы сообщали, что с 1 июля этого года живущие в Эстонии украинские беженцы потеряли право бесплатного проезда в поездах государственной железнодорожной компании Elron. Но пользоваться этими поездами могут беженцы, которые только что приехали в страну.