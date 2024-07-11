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Українським біженцям допоможуть з роботою — що пропонують в ООН

11 липня 2024 14:53
Ксенія Симонова - Редактор
Біженці у Європі — в ООН допоможуть українцям з пошуком роботи
Людина за комп'ютером. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українським біженцям та переселенцям стане доступна платформа "Україна — це Дім", яку розробило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Завдяки новому ресурсу можна буде отримати важливі відомості щодо повернення додому, допомогу з житлом та працевлаштування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Платформа для біженців та переселенців

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, платформа "Україна — це Дім" буде постійно наповнюватися новими відомостями про актуальні можливості щодо:

  • працевлаштування;
  • навчання;
  • підприємництва.

Ресурс надаватиме дані також про право на подальше перебування у країнах, інформацію для тих, хто повертається в Україну.

Будуть доступні інструменти від партнерів та приватного сектору щодо купівлі житла та інших видів допомоги.

Також платформа підтримає внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні, надаючи відомості про пільги та різні послуги.

"Ми вдячні нашим партнерам з Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за створення ресурсу, на якому українці в різних країнах зможуть отримати актуальну інформацію щодо економічних можливостей в Україні", — зауважила міністр.

Ситуація з українськими біженцями в ЄС

На кінець травня 2024 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу (ЄС) мали 4,26 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну через повномасштабну війну. На кінець квітня таких було 4,19 млн осіб.

Країни ЄС, які найбільше прийняли біженців з України:

  • Німеччина — 1,33 млн осіб; 31% від загальної кількості;
  • Польща — 953,25 тис. осіб; 22%
  • Чехія — 356,4 тис. людей; 8%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Чехії з серпня збільшать гуманітарну допомогу для українських біженців, адже у вересні закінчується термін їхнього права на безкоштовне тимчасове проживання. Поточних виплат на житло для себе та близьких не вистачить. 

Також ми повідомляли, що з 1 липня цього року українські біженці, які живуть в Естонії, втратили право безкоштовного проїзду у поїздах державної залізничної компанії Elron. Але користуватись цими потягами можуть біженці, які тільки-но приїхали в країну.

Мінекономіки робота ООН біженці

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