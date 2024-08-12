Пенсия более 5 тыс. грн — как получить такие выплаты в Украине

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине большинство пенсионеров получают пенсию менее трех тысяч гривен. Однако некоторые украинцы могут получать пенсионные выплаты более чем в 5 тысяч гривен при определенных условиях.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Кто может получать пенсию свыше 5 тыс. грн

В Украине пенсия рассчитывается по определенной формуле, в которой учитывается средняя заработная плата. Формула выглядит следующим образом: средняя заработная плата за последние три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, количество лет трудового стажа и 1%. Полученный результат и является будущей пенсией.

Например, пенсионер может получать 5 401,5 грн, если его средняя заработная плата была на уровне средней по стране, а стаж составлял 35 лет.

Какую пенсию платят при средней зарплате

За последние три месяца средняя пенсия в Украине выросла на 73 грн и теперь составляет 5 816 грн, по сравнению с 5 385 грн в январе 2024 года.

Следует отметить, что 26,14% пенсионеров до сих пор получают менее 3 тыс. грн. Остальные пенсионеры, по состоянию на 1 июля, имеют выплаты в размере:

от 3 001 до 4 000 гривен — 17,32% человек;

от 4 001 до 5 000 гривен — 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен — 25,47%.

Что еще нужно знать

Напомним, в августе 2024 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) насчитает некоторым гражданам надбавки в 570 гривен. Речь идет о доплате по возрасту, которую назначают при соблюдении ряда критериев.

Мы также писали, если человек умер, пенсия, которую он не успел получить, выплачивается по месяцу смерти включительно. Родственники могут обратиться за этой суммой, но только при определенных условиях.