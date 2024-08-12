Пенсія у понад 5 тис. грн — як отримати такі виплати в Україні

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні більшість пенсіонерів отримують пенсію менше трьох тисяч гривень. Однак деякі українці можуть отримувати пенсійні виплати у понад 5 тисяч гривень за певних умов.

Про це розповідає 24 Канал.

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Хто може отримувати пенсію понад 5 тис. грн

В Україні пенсія розраховується за певною формулою, в якій враховується середня заробітна плата. Формула виглядає так: середня заробітна плата за останні три роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, кількість років трудового стажу і 1%. Отриманий результат і є майбутньою пенсією.

Наприклад, пенсіонер може отримувати 5 401,5 грн, якщо його середня заробітна плата була на рівні середньої по країні, а стаж становив 35 років.

Яку пенсію платять при середній зарплаті

Протягом останніх трьох місяців середня пенсія в Україні зросла на 73 гривні і тепер становить 5 816 гривень, порівняно з 5 385 гривнями у січні 2024 року.

Варто відзначити, що 26,14% пенсіонерів досі отримують менше 3 тисяч гривень. Решта пенсіонерів, станом на 1 липня, мають виплати у розмірі:

від 3 001 до 4 000 гривень — 17,32% осіб;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,47%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує деяким громадянам надбавки у 570 гривень. Йдеться про доплату за віком, яку призначають за умови дотримання низки критеріїв.

Ми також писали, якщо людина померла, пенсія, яку вона не встигла отримати, виплачується по місяць смерті включно. Родичі можуть звернутися за цією сумою, але лише за певних умов.