Кредиты на электростанции под 0% — что можно приобрести на какую сумму

Солнечные электростанции на крыше многоэтажки. Фото: Energoseti

Украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило мероприятия, направленные на стимулирование развития альтернативных источников энергии и переход домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления.

Об этом говорится в сообщении Конгресса местных и региональных властей Украины.

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Детальнее о кредитах на электростанции

Каждый украинец, желающий установить солнечные или ветровые электростанции с системами хранения энергии, получит возможность получить беспроцентный кредит. Государство полностью покроет процентную ставку.

Программа позволяет приобрести электростанцию мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита достигает 480 тысяч гривен, а срок его погашения продлен до 10 лет.

Кто может получить беспроцентный кредит

Чтобы воспользоваться этой кредитной программой, заявители должны соответствовать ряду критериев: не быть гражданами России, не находиться под санкциями, не иметь судимости за преступления против национальной безопасности, а также не быть вовлеченными в процессы банкротства или неплатежеспособности.

Для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов разработана отдельная программа для повышения энергоэффективности и внедрения альтернативных источников энергии.

В рамках расширенной программы "Доступные кредиты 5-7-9" они могут получить до пяти миллионов гривен на пять лет под 7% годовых. Эти средства можно потратить на приобретение и установку генераторов и сопутствующего оборудования.

Кроме того, программа "ГрінДІМ" предусматривает компенсацию до 1 млн грн на солнечные панели и до 2 млн грн на тепловые насосы для совладельцев жилья. Это покрывает до 70% стоимости проекта, что будет способствовать более быстрому погашению кредита ОСМД.

Обе программы стартуют 20 июля. На первом этапе их реализацию обеспечат государственные банки, такие как ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк. В будущем планируется расширить программу и привлечь в нее другие банки.

Что еще нужно знать

Напомним, после возвращения многочасовых отключений электроэнергии в Украину в несколько раз выросли продажи зарядных станций, генераторов, повербанков и других средств для энергетической независимости. Известно, как изменилась динамика продаж этого оборудования и какие модели пользуются наибольшей популярностью.

Мы также писали, что в результате отключений света в Украине зимой страна может столкнуться с еще большими энергетическими бедами, чем с электроэнергией. В случае зимнего блэкаута украинцам может не хватить электроэнергии даже для отопления и водоснабжения.