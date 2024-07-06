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Українці можуть придбати електростанції в кредит під 0% — хто має право

6 липня 2024 14:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Кредити на електростанції під 0% — що можна придбати на на яку сумму
Сонячні електростанції на даху багатоповерхівки. Фото: Energoseti
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією. Уряд презентував заходи, спрямовані на стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та перехід домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання.

Про це йдеться у повідомленні Конгресу місцевих та регіональних влад України.

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Детальніше про кредити на електростанції

Кожен українець, який хоче встановити сонячні або вітрові електростанції із системами зберігання енергії, матиме можливість отримати безвідсотковий кредит. Держава повністю покриє відсоткову ставку.

Програма дозволяє придбати електростанції потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту сягає 480 тисяч гривень, а термін його погашення продовжено до 10 років.

Хто може отримати безвідсотковий кредит

Щоб скористатися цією кредитною програмою, заявники повинні відповідати низці критеріїв: не бути громадянами Росії, не перебувати під санкціями, не мати судимостей за злочини проти національної безпеки, а також не бути залученими в процесах банкрутства чи неплатоспроможності.

Для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів розроблено окрему програму для підвищення енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії.

В рамках розширеної програми "Доступні кредити 5-7-9" вони можуть отримати до п'яти мільйонів гривень на п'ять років під 7% річних. Ці кошти можна витратити на придбання та встановлення генераторів та супутнього обладнання.

Крім того, програма "ГрінДІМ" передбачає компенсацію до 1 млн грн на сонячні панелі та до 2 млн грн на теплові насоси для співвласників житла. Це покриває до 70% вартості проєкту, що сприятиме швидшому погашенню кредиту ОСББ.

Обидві програми стартують 20 липня. На першому етапі їх реалізацію забезпечуватимуть державні банки, такі як ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. У майбутньому планується розширити програму та залучити до неї інші банки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, після повернення багатогодинних відключень електроенергії в Україні в кілька разів зросли продажі зарядних станцій, генераторів, павербанків та інших засобів для енергетичної незалежності. Відомо, як змінилася динаміка продажів цього обладнання та які моделі користуються найбільшою популярністю.

Ми також писали, що внаслідок відключень світла в Україні взимку, країна може зіштовхнутися з ще більшими енергетичними бідами, ніж з електроенергією. У випадку зимового блекауту українцям може не вистачити електроенергії навіть для опалення та водопостачання.

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