Солнечные электростанции не работают при отключении света — что говорят в НКРЭКУ

Монтаж солнечных панелей. Фото: solarsystem

В Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) сообщают, что получают много жалоб на то, что некоторая часть солнечных электростанций (СЭС) не способна функционировать при отключении электрической энергии. Регулятор объяснил, почему так происходит и пообещал уладить ситуацию.

Об этом рассказала член Нацкомиссии до ротации Ольга Бабий, информирует "Интерфакс-Украина".

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Проблемы СЭС во время почасовых электроограничений

Бабий отметила, что действительно некоторые солнечные электростанции в Украине не могут выполнять свою функцию во время действия графиков ограничений электроэнергии.

Так, некоторые промышленные СЭС, независимо от мощности, были подключены к сети не по отдельным фидерам, как должно быть, поэтому подпадают под отключение. Из-за этого не могут функционировать в период действия графиков ограничений электричества, когда выключают часть электросети.

"Например, в Житомирской области с этим проблем нет, потому что там СЭС присоединены отдельно и не страдают от отключений, а в некоторых других областях строили другую схему, когда СЭС оказывалась на одном фидере с населением. ОСР отключает по графикам население, а вместе и станцию. Здесь есть два момента, которые необходимо выяснить: как это технически произошло в отношении этих субъектов и как это урегулировать", — уточнила она.

Можно ли разрешить ситуацию с отключениями СЭС

Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг будет работать над решением этой проблемы. Планируется упорядочить и определить первоочередные действия операторов системы распределения, чтобы прекратились отключения СЭС.



"НКРЭКУ имеет много обращений по поводу отключений солнечных станций в условиях графиков и сейчас этот вопрос прорабатывает. Надеюсь, что он будет упорядочен и будут определены первоочередные действия операторов системы распределения, как сделать, чтобы этих отключений СЭС не было", — отметила Бабий.

При этом речь идет о разрешении ситуации исключительно в отношении юридических лиц, тогда как гарантировать не отключение домашних станций нет возможности, добавила она.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило мероприятия, направленные на стимулирование развития альтернативных источников энергии и переход домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления.

Также мы писали, что в результате отключений света в Украине зимой страна может столкнуться с еще большими энергетическими бедами, чем с электроэнергией. В случае зимнего блэкаута украинцам может не хватить электроэнергии даже для отопления и водоснабжения.