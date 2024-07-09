Сонячні електростанції не працюють під час відключень світла — що кажуть в НКРЕКП

Монтаж сонячних панелей. Фото: solarsystem

У Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) повідомляють, що отримують багато скарг на те, що деяка частина сонячних електростанцій (СЕС) не здатна функціонувати під час відключень електричної енергії. Регулятор пояснив, чому так відбувається та пообіцяв владнати ситуацію.

Про це розповіла член Нацкомісії до ротації Ольга Бабій, інформує "Інтерфакс-Україна".

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Проблеми СЕС під час погодинних електрообмежень

Бабій зазначила, що дійсно, деякі сонячні електростанції в Україні не можуть виконувати свою функцію під час дії графіків обмежень електроенергії.

Так, деякі промислові СЕС, незалежно від потужності, було приєднано до мережі не за окремими фідерами, як повинно бути, тому підпадають під відключення. Через це не можуть функціонувати у період дії графіків обмежень електрики, коли вимикають частину електромережі.

"Наприклад, у Житомирській області з цим проблем немає, тому що там СЕС приєднані окремо і не страждають від відключень, а в деяких інших областях будували іншу схему, коли СЕС опинялася на одному фідері з населенням. ОСР відключає за графіками населення, а укупі і станцію. Тут є два моменти, які необхідно з'ясувати: як це технічно сталося стосовно цих суб'єктів і як це врегулювати", — уточнила вона.

Чи можна вирішити ситуацію з відключеннями СЕС

Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг працюватиме над вирішенням цієї проблеми. Планують впорядкувати та визначити першочергові дії операторів системи розподілу, щоб припинились відключення СЕС.



"НКРЕКП має багато звернень щодо відключень сонячних станцій в умовах графіків і зараз це питання опрацьовує. Сподіваюся, що воно буде впорядковане і будуть визначені першочергові дії операторів системи розподілу, як зробити, щоб цих відключень СЕС не було", — зауважила Бабій.

При цьому йдеться про вирішення ситуації виключно щодо юридичних осіб, тоді як гарантувати не відключення домашніх станцій можливості нема, додала вона.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією. Уряд презентував заходи, спрямовані на стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та перехід домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання.

Також ми писали, що внаслідок відключень світла в Україні взимку, країна може зіштовхнутися з ще більшими енергетичними бідами, ніж з електроенергією. У випадку зимового блекауту українцям може не вистачити електроенергії навіть для опалення та водопостачання.