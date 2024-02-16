Отпуска и работа — украинцев заставят работать по-новому

Трудовая книга. Фото: dcz.gov.ua ·

В Украине готовят изменения в трудовом законодательстве для граждан. Уже наработаны новые нормы Кодекса законов о труде, где в частности, предполагается увеличение продолжительности отпусков и изменение основных положений.

О таких деталях нового законопроекта сообщает издание Napensii.ua.

Что изменится в Трудовом кодексе в 2024 году

Согласно документу, представленным Министерством экономики, отпуск украинцев должен увеличиться с 24 до 28 дней.

Внедрят такое понятие как "домашняя работа". Украинцы, которые сейчас занимаются выполнением такой работы, получат такие же гарантии, как и обычные работники. В случае поддержания законопроекта, определят продолжительность рабочего дня для "домашних работниц".

Также среди новаций — трудовая книжка перестанет быть необходимостью, а работодателям больше не придется ее заполнять.

В новом документе будут фиксироваться признаки трудовых отношений, и если в отношениях между нанимателем и рабочим выявят хотя бы три из них, такие отношения будут признаны "трудовыми". А именно:

сотрудники лично выполняют работу;

работу контролирует работодатель;

объем работы разный, однако работа постоянная;

работники выполняют правила внутреннего трудового порядка;

сотрудникам выдают средства производства;

систематическая выплата вознаграждения за работу;

график работы фиксированный и соблюдаемый работниками;

расходы, связанные с выполнением работы, возмещает наниматель.

Мнения экспертов по Трудовому кодексу

В Федерации профсоюзов Украины выступили против норм проекта нового кодекса. Там свою позицию объяснили тем, что документ "сырой" и требует доработки. В частности, это касается гарантий украинских работников.

"Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками", — сообщили в ФПУ.

Такую позицию разделяют также работодатели. В Федерации работодателей заявили о поддержке требований профсоюзов и призвали власти пересмотреть совместно Кодекс законов о труде.

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