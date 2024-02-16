Отпуска и работа — украинцев заставят работать по-новому

Украинцы будут отдыхать дольше — какие изменения коснутся отпусков
В Украине готовят изменения в трудовом законодательстве для граждан. Уже наработаны новые нормы Кодекса законов о труде, где в частности, предполагается увеличение продолжительности отпусков и изменение основных положений.
О таких деталях нового законопроекта сообщает издание Napensii.ua.
Что изменится в Трудовом кодексе в 2024 году
Согласно документу, представленным Министерством экономики, отпуск украинцев должен увеличиться с 24 до 28 дней.
Внедрят такое понятие как "домашняя работа". Украинцы, которые сейчас занимаются выполнением такой работы, получат такие же гарантии, как и обычные работники. В случае поддержания законопроекта, определят продолжительность рабочего дня для "домашних работниц".
Также среди новаций — трудовая книжка перестанет быть необходимостью, а работодателям больше не придется ее заполнять.
В новом документе будут фиксироваться признаки трудовых отношений, и если в отношениях между нанимателем и рабочим выявят хотя бы три из них, такие отношения будут признаны "трудовыми". А именно:
- сотрудники лично выполняют работу;
- работу контролирует работодатель;
- объем работы разный, однако работа постоянная;
- работники выполняют правила внутреннего трудового порядка;
- сотрудникам выдают средства производства;
- систематическая выплата вознаграждения за работу;
- график работы фиксированный и соблюдаемый работниками;
- расходы, связанные с выполнением работы, возмещает наниматель.
Мнения экспертов по Трудовому кодексу
В Федерации профсоюзов Украины выступили против норм проекта нового кодекса. Там свою позицию объяснили тем, что документ "сырой" и требует доработки. В частности, это касается гарантий украинских работников.
"Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками", — сообщили в ФПУ.
Такую позицию разделяют также работодатели. В Федерации работодателей заявили о поддержке требований профсоюзов и призвали власти пересмотреть совместно Кодекс законов о труде.
Больше о работе в Украине
Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий дали советы, как проверить будущего работодателя. Без рисков устроиться на работу удастся, если соблюдать четыре рекомендации.
Также мы писали, что в Украине ищут желающих для работы в российском тылу. Продолжается набор в подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны.
Читайте Новини.LIVE!