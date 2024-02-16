Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Украинцы будут отдыхать дольше — какие изменения коснутся отпусков arrow

Украинцы будут отдыхать дольше — какие изменения коснутся отпусков

16 февраля 2024 14:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Отпуска и работа — украинцев заставят работать по-новому
Трудовая книга. Фото: dcz.gov.ua ·
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине готовят изменения в трудовом законодательстве для граждан. Уже наработаны новые нормы Кодекса законов о труде, где в частности, предполагается увеличение продолжительности отпусков и изменение основных положений.

О таких деталях нового законопроекта сообщает издание Napensii.ua.

Что изменится в Трудовом кодексе в 2024 году

Согласно документу, представленным Министерством экономики, отпуск украинцев должен увеличиться с 24 до 28 дней.

Внедрят такое понятие как "домашняя работа". Украинцы, которые сейчас занимаются выполнением такой работы, получат такие же гарантии, как и обычные работники. В случае поддержания законопроекта, определят продолжительность рабочего дня для "домашних работниц".

Также среди новаций — трудовая книжка перестанет быть необходимостью, а работодателям больше не придется ее заполнять.

В новом документе будут фиксироваться признаки трудовых отношений, и если в отношениях между нанимателем и рабочим выявят хотя бы три из них, такие отношения будут признаны "трудовыми". А именно:

  • сотрудники лично выполняют работу;
  • работу контролирует работодатель;
  • объем работы разный, однако работа постоянная;
  • работники выполняют правила внутреннего трудового порядка;
  • сотрудникам выдают средства производства;
  • систематическая выплата вознаграждения за работу;
  • график работы фиксированный и соблюдаемый работниками;
  • расходы, связанные с выполнением работы, возмещает наниматель.

Мнения экспертов по Трудовому кодексу

В Федерации профсоюзов Украины выступили против норм проекта нового кодекса. Там свою позицию объяснили тем, что документ "сырой" и требует доработки. В частности, это касается гарантий украинских работников.

"Происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками", — сообщили в ФПУ.

Такую позицию разделяют также работодатели. В Федерации работодателей заявили о поддержке требований профсоюзов и призвали власти пересмотреть совместно Кодекс законов о труде.

Больше о работе в Украине

Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий дали советы, как проверить будущего работодателя. Без рисков устроиться на работу удастся, если соблюдать четыре рекомендации.

Также мы писали, что в Украине ищут желающих для работы в российском тылу. Продолжается набор в подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны.

работа
трудовое право
отпуск
изменения
сотрудники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме