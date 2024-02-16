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Українці відпочиватимуть довше — які зміни торкнуться відпусток

16 лютого 2024 14:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Відпустки та робота — українців змусять працюватимуть по-новому
Трудова книжка. Фото: dcz.gov.ua ·
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні готують зміни у трудовому законодавстві для громадян. Вже напрацьовано нові норми Кодексу законів про працю, де зокрема, передбачається збільшення тривалості відпусток і зміна основних положень.

Про деталі нового законопроєкту повідомляє видання Napensii.ua.

Що зміниться у Трудовому кодексі у 2024 році

Відповідно до документа, який презентувало Міністерство економіки,  відпустка українців має збільшитися з 24 до 28 днів.

Запровадять таке поняття як "домашня робота". Ті українці, які зараз займаються виконанням такої роботи, отримають такі ж гарантії, як і звичайні працівники. У разі у хвалення законопроєкту, визначать тривалість робочого дня для "домашніх працівниць".

Також серед новацій — трудова книжка перестане бути необхідністю, а роботодавцям більше не доведеться її заповнювати.

У новому документі будуть фіксуватися ознаки трудових відносин, і якщо у відносинах між наймачем та робітником виявлять хоча б три з них, такі відносини будуть визнані "трудовими". А саме:

  • співробітники особисто виконують роботу;
  • роботу контролює роботодавець;
  • обсяг роботи різний, однак робота постійна;
  • працівники виконують правила внутрішнього трудового порядку;
  • співробітникам видають засоби виробництва;
  • систематична виплата винагороди за роботу;
  • графік роботи фіксований і дотримується працівниками;
  • витрати, пов’язані з виконанням роботи, відшкодовує наймач.

Думки експертів щодо Трудового кодексу

У Федерації профспілок України виступили проти норм проєкту нового кодексу. Там свою позицію пояснили тим, що документ "сирий" і вимагає доопрацювання. Зокрема, це стосується гарантій для українських працівників.

"Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками", — повідомили у ФПУ.

Таку позицію поділяють також роботодавці. У Федерації роботодавців заявили про підтримку вимог профспілок та закликали владу переглянути спільно Кодекс законів про працю.

Більше про роботу в Україні

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дали поради, як перевірити майбутнього роботодавця. Без ризиків влаштуватися на роботу вдасться, якщо дотримуватися чотирьох рекомендацій.

Також ми писали, що Україні шукають охочих для роботи в російському тилу. Триває набір до підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони.

робота
трудове право
відпустка
зміни
працівники

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