Відпустки та робота — українців змусять працюватимуть по-новому

Трудова книжка. Фото: dcz.gov.ua ·

В Україні готують зміни у трудовому законодавстві для громадян. Вже напрацьовано нові норми Кодексу законів про працю, де зокрема, передбачається збільшення тривалості відпусток і зміна основних положень.

Про деталі нового законопроєкту повідомляє видання Napensii.ua.

Що зміниться у Трудовому кодексі у 2024 році

Відповідно до документа, який презентувало Міністерство економіки, відпустка українців має збільшитися з 24 до 28 днів.

Запровадять таке поняття як "домашня робота". Ті українці, які зараз займаються виконанням такої роботи, отримають такі ж гарантії, як і звичайні працівники. У разі у хвалення законопроєкту, визначать тривалість робочого дня для "домашніх працівниць".

Також серед новацій — трудова книжка перестане бути необхідністю, а роботодавцям більше не доведеться її заповнювати.

У новому документі будуть фіксуватися ознаки трудових відносин, і якщо у відносинах між наймачем та робітником виявлять хоча б три з них, такі відносини будуть визнані "трудовими". А саме:

співробітники особисто виконують роботу;

роботу контролює роботодавець;

обсяг роботи різний, однак робота постійна;

працівники виконують правила внутрішнього трудового порядку;

співробітникам видають засоби виробництва;

систематична виплата винагороди за роботу;

графік роботи фіксований і дотримується працівниками;

витрати, пов’язані з виконанням роботи, відшкодовує наймач.

Думки експертів щодо Трудового кодексу

У Федерації профспілок України виступили проти норм проєкту нового кодексу. Там свою позицію пояснили тим, що документ "сирий" і вимагає доопрацювання. Зокрема, це стосується гарантій для українських працівників.

"Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками", — повідомили у ФПУ.

Таку позицію поділяють також роботодавці. У Федерації роботодавців заявили про підтримку вимог профспілок та закликали владу переглянути спільно Кодекс законів про працю.

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