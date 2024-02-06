Продажа товаров за границу на Amazon и eBay — украинцев научат грамотной торговле

Украинцам помогут с продажей товаров за границу — гайд от Минцифры и Укрпочты
Министерство цифровой трансформации и национальный почтовый оператор Укрпочта помогут украинским предпринимателям с продажей товаров за границу. Для эффективной торговли создали специальный гайд.
Об этом информирует пресс-служба Минцифры.
Новые рынки сбыта для украинцев за границей
"Открываем мир для украинских товаров. Как эффективно продавать за границей — вместе с Укрпочтой запустили гайд для предпринимателей" , — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что для тех, кто мечтает расширить рынки сбыта своей продукции, есть выход — освоить электронную торговлю уже сейчас. Речь идет о таких маркетплейсах, как Amazon, Etsy, Shopify, eBay. Они работают во многих уголках мира и увеличивают доходы предпринимателей.
С целью научить работать с такими площадками создали специальный справочник с незаменимыми практическими советами и ответами на самые актуальные вопросы от предпринимателей. В частности, в нем можно узнать:
- как платить налоги и какая система для налогообложения лучше;
- какие случаются критические ошибки при старте;
- какой выбрать вид экономической деятельности на этапе регистрации;
- как оформить отправку для корректного таможенного контроля.
О деталях освоения успешного международного бизнеса можно ознакомиться по ссылке.
В пресс-службе добавили, что гайд создали при содействии Министерства цифровой трансформации, Министерства экономики, Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", почтового оператора Укрпочта, платежного сервиса Payoneer, а также компании E-consulting.
Что еще стоит знать
Напомним, государство предоставило украинцам грантов по программе "єРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысяч предпринимателей.
Также мы писали, что в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.
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