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Украинцам помогут с продажей товаров за границу — гайд от Минцифры и Укрпочты

6 февраля 2024 13:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Продажа товаров за границу на Amazon и eBay — украинцев научат грамотной торговле
Приложение Укрпочты. Фото: Ukrposhta
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство цифровой трансформации и национальный почтовый оператор Укрпочта помогут украинским предпринимателям с продажей товаров за границу. Для эффективной торговли создали специальный гайд.

Об этом информирует пресс-служба Минцифры.

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"Открываем мир для украинских товаров. Как эффективно продавать за границей вместе с Укрпочтой запустили гайд для предпринимателей" , — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что для тех, кто мечтает расширить рынки сбыта своей продукции, есть выход — освоить электронную торговлю уже сейчас. Речь идет о таких маркетплейсах, как Amazon, Etsy, Shopify, eBay. Они работают во многих уголках мира и увеличивают доходы предпринимателей.

С целью научить работать с такими площадками создали специальный справочник с незаменимыми практическими советами и ответами на самые актуальные вопросы от предпринимателей. В частности, в нем можно узнать:

  • как платить налоги и какая система для налогообложения лучше;
  • какие случаются критические ошибки при старте;
  • какой выбрать вид экономической деятельности на этапе регистрации;
  • как оформить отправку для корректного таможенного контроля.

О деталях освоения успешного международного бизнеса можно ознакомиться по ссылке.

В пресс-службе добавили, что гайд создали при содействии Министерства цифровой трансформации, Министерства экономики, Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", почтового оператора Укрпочта, платежного сервиса Payoneer, а также компании E-consulting.

 

Минцифры
Источник: Минцифры

Что еще стоит знать

Напомним, государство предоставило украинцам грантов по программе "єРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысяч предпринимателей.

Также мы писали, что в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.

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