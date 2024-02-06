Продаж товарів за кордон на Amazon та eBay — українців навчать грамотної торгівлі

Українцям допоможуть із продажем товарів за кордон — гайд від Мінцифри та Укрпошти
Міністерство цифрової трансформації та національний поштовий оператор Укрпошта допоможуть українським підприємцям із продажем товарів за кордон. Для ефективної торгівлі створили спеціальний гайд.
Про це інформує пресслужба Мінцифри.
Нові ринки збуту для українців за кордоном
"Відкриваємо світ для українських товарів. Як ефективно продавати за кордоном — разом з Укрпоштою запустили гайд для підприємців", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що для тих, хто мріє розширити ринки збуту своєї продукції, є вихід — опановувати електронну торгівлю вже зараз. Йдеться про такі маркетплейси, як Amazon, Etsy, Shopify, eBay. Вони працюють у багатьох куточках світу та збільшують доходи підприємців.
З метою навчити працювати з такими майданчиками створили спеціальний довідник з незамінними практичними порадами та відповідями до найактуальніших питань від підприємців. Зокрема, у ньому можна дізнатися:
- як сплачувати податки та яка система для оподаткування краща;
- які трапляються критичні помилки під час старту;
- який обрати вид економічної діяльності на етапі реєстрації;
- як оформити відправлення для коректного митного контролю.
Про деталі опанування успішного міжнародного бізнесу можна ознайомитися за посиланням.
У пресслужбі додали, що гайд створили за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", поштового оператора Укрпошта, платіжного сервісу Payoneer, а також компанії E-consulting.
Що ще варто знати
Нагадаємо, держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.
Також ми писали, що в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.
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