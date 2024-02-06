Продаж товарів за кордон на Amazon та eBay — українців навчать грамотної торгівлі

Застосунок Укрпошти. Фото: Ukrposhta

Міністерство цифрової трансформації та національний поштовий оператор Укрпошта допоможуть українським підприємцям із продажем товарів за кордон. Для ефективної торгівлі створили спеціальний гайд.

Про це інформує пресслужба Мінцифри.

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"Відкриваємо світ для українських товарів. Як ефективно продавати за кордоном — разом з Укрпоштою запустили гайд для підприємців", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що для тих, хто мріє розширити ринки збуту своєї продукції, є вихід — опановувати електронну торгівлю вже зараз. Йдеться про такі маркетплейси, як Amazon, Etsy, Shopify, eBay. Вони працюють у багатьох куточках світу та збільшують доходи підприємців.

З метою навчити працювати з такими майданчиками створили спеціальний довідник з незамінними практичними порадами та відповідями до найактуальніших питань від підприємців. Зокрема, у ньому можна дізнатися:

як сплачувати податки та яка система для оподаткування краща;

які трапляються критичні помилки під час старту;

який обрати вид економічної діяльності на етапі реєстрації;

як оформити відправлення для коректного митного контролю.

Про деталі опанування успішного міжнародного бізнесу можна ознайомитися за посиланням.

У пресслужбі додали, що гайд створили за сприяння Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", поштового оператора Укрпошта, платіжного сервісу Payoneer, а також компанії E-consulting.

Джерело: Мінцифри

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.

Також ми писали, що в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.