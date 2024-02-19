Выкуп арендованного жилья — известны нюансы новой программы

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

В Киеве запустили программу аренды жилья с правом выкупа. Эксперты рассказали нюансы такого варианта покупки квартир.

О деталях сообщили в Киевском коммунпредприятии "Жилье-Инвест".

Программа аренды жилья с правом выкупа

Программа, получившая название "Domivka+ арендуй и покупай", рассчитана на десять лет, однако помещение разрешается выкупить и раньше. Ее условия более лояльны, чем ипотека, предусматриваются льготы для некоторых категорий лиц.

Среди правил новой программы:

арендаторам жилья разрешено заключить не только договор аренды, но и договор выкупа;

максимальный срок выкупа — 10 лет;

проживая в квартире, жители должны платить арендную плату и ежемесячный взнос за ее выкуп;

стоимость разбили на равные части, и за нее нужно ежемесячно вносить одинаковый взнос. Цена аренды каждый год может пересматриваться.

Таким образом, арендаторы квартиры будут ежемесячно платить по трем статьям расходов:

обязательный взнос за жилье;

арендная плата;

коммунальная плата.

Семьям участников боевых действий, а также внутренне перемещенным лицам, стоящим в Киеве на квартирном учете, предоставляют 50-процентную скидку с арендной платы.

Плюсы нового варианта покупки жилья

Соответствующий вариант покупки жилья не является ипотекой, и более лоялен, поскольку не нужно платить проценты, как по ипотечному кредитованию. Среди преимуществ:

квартиросъемщик имеет право выкупа жилья. Им может воспользоваться в любое время;

стоимость жилья фиксируют на момент заключения договора аренды и остается неизменной в течение всего времени выплат, что позволит семье прогнозировать и планировать расходы;

жилье уже построено и введено в эксплуатацию. В него можно сразу заселяться и жить.

Дополнительные платежи по программе

Согласно программе, единовременно нужно заплатить взнос за первый и последний месяц.

Также необходимо отдать 3% в резерв непредвиденных выплат.

В дальнейшем квартиросъемщик должен ежегодно платить страховой платеж за квартиру.

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Напомним, украинцы имеют возможность воспользоваться программой "єОеля", которая позволяет выгодно приобрести жилье. Несмотря на это, не все граждане могут получить кредит. Однако каждый может самостоятельно увеличить свои шансы на это.

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