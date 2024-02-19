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Украинцам разрешили выкупать арендуемое жилье — нюансы новой программы

19 февраля 2024 10:56
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выкуп арендованного жилья — известны нюансы новой программы
Ключи от жилья. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Киеве запустили программу аренды жилья с правом выкупа. Эксперты рассказали нюансы такого варианта покупки квартир.

О деталях сообщили в Киевском коммунпредприятии "Жилье-Инвест".

Программа аренды жилья с правом выкупа

Программа, получившая название "Domivka+ арендуй и покупай", рассчитана на десять лет, однако помещение разрешается выкупить и раньше. Ее условия более лояльны, чем ипотека, предусматриваются льготы для некоторых категорий лиц.

Среди правил новой программы:

  • арендаторам жилья разрешено заключить не только договор аренды, но и договор выкупа;
  • максимальный срок выкупа — 10 лет;
  • проживая в квартире, жители должны платить арендную плату и ежемесячный взнос за ее выкуп;
  • стоимость разбили на равные части, и за нее нужно ежемесячно вносить одинаковый взнос. Цена аренды каждый год может пересматриваться.

Таким образом, арендаторы квартиры будут ежемесячно платить по трем статьям расходов:

  • обязательный взнос за жилье;
  • арендная плата;
  • коммунальная плата.

Семьям участников боевых действий, а также внутренне перемещенным лицам, стоящим в Киеве на квартирном учете, предоставляют 50-процентную скидку с арендной платы.

Плюсы нового варианта покупки жилья

Соответствующий вариант покупки жилья не является ипотекой, и более лоялен, поскольку не нужно платить проценты, как по ипотечному кредитованию. Среди преимуществ:

  • квартиросъемщик имеет право выкупа жилья. Им может воспользоваться в любое время;
  • стоимость жилья фиксируют на момент заключения договора аренды и остается неизменной в течение всего времени выплат, что позволит семье прогнозировать и планировать расходы;
  • жилье уже построено и введено в эксплуатацию. В него можно сразу заселяться и жить.

Дополнительные платежи по программе

Согласно программе, единовременно нужно заплатить взнос за первый и последний месяц.

Также необходимо отдать 3% в резерв непредвиденных выплат.

В дальнейшем квартиросъемщик должен ежегодно платить страховой платеж за квартиру.

Больше о недвижимости

Напомним, украинцы имеют возможность воспользоваться программой "єОеля", которая позволяет выгодно приобрести жилье. Несмотря на это, не все граждане могут получить кредит. Однако каждый может самостоятельно увеличить свои шансы на это.

Также мы писали, что госфинучреждения "ПриватБанк" и "Ощадбанк" присоединились к обновлениям правительственной программы "єОселя" по оформлению льготной ипотеки на частные дома, таунхаусы и дуплексы. Известно, какие особенности по получению такой недвижимости.

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