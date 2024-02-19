Викуп орендованого житла — відомо нюанси нової програми

Ключі від житла. Фото: Unsplush

У Києві запустили програму оренди житла з правом викупу. Експерти розповіли нюанси такого варіанту купівлі квартир.

Про деталі повідомили в Київському комунпідприємстві "Житло-Інвест".

Програма оренди житла з правом викупу

Програма, що отримала назву "Domivka+ орендуй та купуй", розрахована на десять років, однак помешкання дозволяється викупити і раніше. Її умови більш лояльні, ніж іпотека, передбачають пільги для деяких категорій осіб.

З-поміж правил нової програми:

орендарям житла дозволено укласти не тільки договір оренди, а й договір викупу;

максимальний термін викупу — 10 років;

живучи у квартирі, жителі окремо мають сплачувати орендну плату та щомісячний внесок за її викуп;

вартість розбили на рівні частини, і за неї потрібно щомісяця робити однаковий внесок. Ціна оренди щороку може переглядатись.

Таким чином, орендарі квартири щомісяця муситимуть платити за трьома статтями видатків:

обов'язковий внесок за житло;

орендна плата;

комунальна плата.

Родинам учасників бойових дій, а також внутрішньо переміщеним особам, які стоять у Києві на квартирному обліку, надають 50-відсоткову знижку з орендної плати.

Плюси нового варіанту купівлі житла

Відповідний варіант купівлі житла не є іпотекою і більш лояльний, оскільки не потрібно платити відсотки, як за іпотечним кредитуванням. Серед переваг:

квартиронаймач має право викупу житла. Ним може скористатись у будь-який час;

вартість житла фіксують на момент укладання договору оренди і вона залишається незмінною протягом усього часу виплат, що дозволить сім'ї прогнозувати та планувати видатки;

житло вже збудоване та введене в експлуатацію. У нього можна одразу заселятись і жити.

Додаткові платежі за програмою

Згідно з програмою, одноразово потрібно заплатити внесок за перший та останній місяці.

Також необхідно віддати 3% до резерву непередбачених виплат.

Надалі квартиронаймач має щорічно сплачувати страховий платіж за квартиру.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, українці мають можливість скористатися програмою "єОселя", яка дозволяє вигідно придбати житло. Незважаючи на це, не всі громадяни можуть отримати кредит. Однак кожен може самостійно збільшити свої шанси на це.

Також ми писали, що держфінустанови "ПриватБанк" та "Ощадбанк" долучилися до оновлень урядової програми "єОселя" з оформлення пільгової іпотеки на приватні будинки, таунхауси та дуплекси. Відомо, які є особливості з отримання такої нерухомості.