В Украине могут ввести персональные налоги — Гетманцев рассказал детали

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина

Украинцам могут ввести персональные налоги. Такие изменения станут возможными при условии полного доступа налоговой службы к банковским операциям граждан.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев во время встречи с налоговым комитетом ЕБА (Европейской бизнес-ассоциации).

Подробнее о персональных налогах для каждого украинца

По словам чиновника, прогрессивная шкала налогообложения — это экономически обоснованный подход, соответствующий практике европейских стран и отраженный в Национальной стратегии доходов до 2030 года.

В то же время применение прогрессивной шкалы усложняет администрирование и требует общего декларирования. Однако Гетманцев сообщил, что пока рано обсуждать уровень ставок и градации шкалы, к этому вопросу законодатели вернутся позже. Вероятно, после войны.

"К тому же, обсуждать этот вопрос следует в контексте более широкого реформирования системы налогообложения доходов и после завершения первого этапа НДС (охватывающего 2024-25 год): реформирования фискальных органов, повышения качества администрирования и доверия плательщиков. Перед изменениями системы налогообложения должны произойти изменения в контексте диджитализации и повышения доверия к налоговым органам", — пояснил руководитель налогового комитета ВР.

Нардеп сообщил, что новая система налогообложения будет предусматривать полный доступ налоговиков к банковским операциям украинцев, в том числе и переводов между картами и пополнение карт наличными через терминалы. Таким образом, все доходы украинцев будут учтены и обложены налогом.

"В то же время гражданам не придется самим заполнять налоговые декларации. Благодаря полной диджитализации процесса система сама будет генерировать налоговый отчет и определять сумму платежа. Следовательно, для граждан, работающих исключительно с "белой" бухгалтерией, новая система налогообложения ничего, кроме облегчения, не принесет. Ну, а работающим в тени или по серым схемам придется привыкать к тому, что налоги — вещь обязательная", — сказал он.

Даниил Гетманцев отмечает, что новации предполагают введение шкалы налогообложения украинцев в зависимости от их заработка. То есть люди, получающие меньшую зарплату, будут платить и меньший налог с нее. А получающие высокие выплаты будут платить больший налог.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Государственной налоговой службе Украины призывают граждан не медлить, своевременно декларировать свои доходы за 2023 год. Там напомнили о предельных сроках подачи деклараций.

Мы также писали о том, что банковская тайна — защита денег граждан на карточных счетах от налогообложения. Раскрытие этой тайны может привести к обложению всего финансового потока. То есть налоги будут взимать со всех и всего.