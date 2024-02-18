В Україні можуть запровадити персональні податки —Гетманцев розповів деталі

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Українцям можуть запровадити персональні податки. Такі зміни стануть можливі за умови повного доступу податкової служби до банківських операцій громадян.

Про це розповів очільник податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев під час зустрічі із податковим комітетом ЄБА (Європейської бізнес-асоціації).

Детальніше про персональні податки для кожного українця

За словами чиновника, прогресивна шкала оподаткування — це економічно обґрунтований підхід, що відповідає практиці європейських країн, та був відображений у Національній стратегії доходів до 2030 року.

Водночас застосування прогресивної шкали ускладнює адміністрування та вимагає загального декларування. Проте, Гетманцев повідомив, що наразі зарано обговорювати рівень ставок та градації шкали, до цього питання законодавці повернуться пізніше. Ймовірно після війни.

"До того ж, обговорювати це питання варто в контексті ширшого реформування системи оподаткування доходів та після завершення першого етапу НСД (який охоплює 2024-25 рік): реформування фіскальних органів, підвищення якості адміністрування та довіри платників. Перед змінами системи оподаткування мають відбутися зміни в контексті диджиталізації та підвищення довіри до податкових органів", — пояснив керівник податкового комітету ВР.

Нардеп повідомив, що нова система оподаткування передбачатиме повний доступ податківців до банківських операцій українців, у тому числі й переказів між картками та поповнення карток готівкою через термінали. Таким чином, усі доходи українців будуть обліковані та оподатковані.

"Водночас громадян не доведеться самим заповнювати податкових декларацій. Завдяки повній діджиталізації процесу система сама генеруватиме податковий звіт і визначатиме суму платежу. Отже, для громадян, які працюють виключно з "білою" бухгалтерією, нова система оподаткування нічого, крім полегшення, не принесе. Ну, а тим, хто працює в тіні або за сірими схемами, доведеться звикати до того, що податки – річ обов’язкова", — сказав він.

Данило Гетманцев наголошує, що новації передбачають запровадження шкали оподаткування українців залежно від їхнього заробітку. Тобто люди, які одержують меншу зарплату, сплачуватимуть і менший податок із неї. А ті, хто отримує високі виплати, будуть платити більший податок.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Державній податковій службі України закликають громадян не зволікати, вчасно декларувати свої доходи за 2023 рік. Там нагадали про граничні терміни подання декларацій.

Ми також писали про те, що банківська таємниця є захистом грошей громадян на карткових рахунках від оподаткування. Розкриття цієї таємниці може призвести до оподаткування всього фінансового потоку. Тобто податки будуть стягувати з усіх і за все.