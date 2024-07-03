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Укрпочта заработала по-новому в Киевской области — что изменилось

3 июля 2024 14:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Укрпочта будет работать иначе — в Киевской области открыли новое отделение
Контейнерное отделение. Фото: Телеграм И. Смелянского
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственный почтовый оператор "Укрпочта" реализует проект по открытию нового типа отделений в Украине. Речь идет об отделении контейнерного типа, которое открыли в Киевской области.

Об этом рассказал генеральный директор госкомпании Игорь Смилянский.

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По его словам, "Укрпочта" начала реализовывать проект по распространению отделений контейнерного типа, которые призваны временно заменить стационарные, разрушенные во время боевых действий.

Чиновник отметил, что почтовое контейнерное отделение открыли в Бородянке Киевской области. Его площадь составляет 40 квадратных метров.

"Раньше, первое такое отделение на 20 м² установили в Харьковской области. А сейчас начинаем тестировать отделение большей площади — 40 м² в Бородянке", — добавил Смилянский.

 

отделение Укрпочты
Контейнерное отделение. Источник: И. Смилянский

Известно, что отделения контейнерного типа полностью произведены в Украине.

Гендиректор почты ранее отмечал, что это "быстрое" отделение. После анализа всех плюсов и минусов планируется выйти на массовое внедрение, ведь мест, где нужны аналогичные отделения, много.

"Останавливаться мы точно не собираемся, и это месседж позитива", — отмечал руководитель компании.

 

отделение Укрпочты
Контейнерное отделение. Источник: И. Смилянский

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство согласовало с Международным валютным фондом создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.

Также мы писали, что с 1 июля 2024 года заработали новые тарифы государственного почтового оператора "Укрпочта". Цены выросли на 5-10 гривен.

Укрпошта Киевская область почта Игорь Смелянский услуги

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