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Укрпошта запрацювала по-новому на Київщині — що змінилось

3 липня 2024 14:09
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Укрпошта працюватиме інакше — на Київщині відкрили нове відділення
Контейнерне відділення. Фото: Телеграм І. Смілянського
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державний поштовий оператор "Укрпошта" втілює проєкт з відкриття нового типу відділень в Україні. Йдеться відділення контейнерного типу, яке відкрили у Київській області.

Про це розповів генеральний директор держкомпанії Ігор Смілянський.

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Детальніше про контейнерні відділення

За його словами, "Укрпошта" почала реалізовувати проєкт з поширення відділень контейнерного типу, які покликані тимчасово замінити стаціонарні, які було зруйновано під час бойових дій.

Посадовець зазначив, що поштове контейнерне відділення відкрили у Бородянці Київської області.  Його площа становить 40 квадратних метрів.

"Раніше, перше таке відділення на 20 м² встановили на Харківщині. А зараз починаємо тестувати відділення більшої площі — 40 м² в Бородянці", — додав Смілянський.

 

відділення Укрпошти
Контейнерне відділення. Джерело: І. Смілянський

Відомо, що відділення контейнерного типу повністю вироблені в Україні.

Гендиректор пошти раніше зазначав, що це є "швидким" відділенням. Після аналізу усіх плюсів та мінусів планують вийти на масове впровадження, адже місць, де потрібні аналогічні відділення, багато.

"Зупинятись ми точно не збираємось, і це меседж позитиву", — зазначав керівник компанії.

 

відділення Укрпошти
Контейнерне відділення. Джерело: І. Смілянський

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд погодив з Міжнародним валютним фондом створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.

Також ми писали, що з 1 липня 2024 року запрацювали нові тарифи державного поштового оператора "Укрпошта". Ціни зросли на 5-10 гривень.

Укрпошта Київська область пошта Ігор Смілянський послуги

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