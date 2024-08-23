Шмигаль рассказал, что будет с ценами на газ для населения и производителей

Правительство продлило действие тарифов на газ — что известно о ценах
Кабинет Министров Украины в пятницу, 23 августа, продлил действие тарифов на газ для бытовых потребителей и населения. Известно, сколько будут сохраняться льготные цены.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Какими будут тарифы на газ
"Сегодня правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей", — написал он в Telegram.
Премьер сообщил, что решение о продлении действия тарифов на газ останется в силе до 30 апреля 2025 года. Это означает, что цены на газ не изменятся до конца следующего отопительного сезона.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это произошло в основном за счет повышения цен на электрическую энергию.
Мы также сообщали, что в Киевской области с 1 сентября 2024 г. планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию и повышением заработной платы работников водоканала.
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