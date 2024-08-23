Шмигаль рассказал, что будет с ценами на газ для населения и производителей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины в пятницу, 23 августа, продлил действие тарифов на газ для бытовых потребителей и населения. Известно, сколько будут сохраняться льготные цены.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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"Сегодня правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей", — написал он в Telegram.

Премьер сообщил, что решение о продлении действия тарифов на газ останется в силе до 30 апреля 2025 года. Это означает, что цены на газ не изменятся до конца следующего отопительного сезона.

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Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Это произошло в основном за счет повышения цен на электрическую энергию.

Мы также сообщали, что в Киевской области с 1 сентября 2024 г. планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию и повышением заработной платы работников водоканала.