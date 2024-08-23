Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ для населення та виробників

Уряд продовжив дію тарифів на газ — що відомо про ціни
Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 23 серпня, продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та населення. Відомо, скільки будуть зберігатися пільгові ціни.
Про це повідомив заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Якими будуть тарифи на газ
"Сьогодні Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів", — написав він у Telegram.
Прем'єр повідомив, що рішення про продовження дії тарифів на газ залишиться в силі до 30 квітня 2025 року. Це означає, що ціни на газ не зміняться до кінця наступного опалювального сезону.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.
Ми також повідомляли, що в Київській області з 1 вересня 2024 року планується введення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни у тарифах викликані зростанням витрат на електроенергію та підвищенням заробітної плати працівників водоканалу.
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