Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ для населення та виробників

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 23 серпня, продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та населення. Відомо, скільки будуть зберігатися пільгові ціни.

Про це повідомив заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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"Сьогодні Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів", — написав він у Telegram.

Прем'єр повідомив, що рішення про продовження дії тарифів на газ залишиться в силі до 30 квітня 2025 року. Це означає, що ціни на газ не зміняться до кінця наступного опалювального сезону.

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Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Це сталося здебільшого за рахунок підвищення цін на електричну енергію.

Ми також повідомляли, що в Київській області з 1 вересня 2024 року планується введення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни у тарифах викликані зростанням витрат на електроенергію та підвищенням заробітної плати працівників водоканалу.