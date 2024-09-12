Грант на бизнес — что изменилось в программе Власна справа

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство призывает граждан воспользоваться возможностью получить гранты в рамках программы "Власна справа". В частности, эта программа доступна отныне и для молодых предпринимателей до 25 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Изменения в программе Власна справа

Теперь молодежь может получить до 150 тысяч гривен на открытие своего бизнеса без обязательного условия создания рабочих мест, только при регистрации ФЛП.

Кроме того, правительство расширило список получателей грантов. Сумма до 500 тысяч гривен доступна супругам погибших военных, производителей вина и предпринимателей, работающих в зонах активных боевых действий.

Грантовые средства позволили бизнесменам арендовать водоемы и закупать аквакультуры для их разведения.

За два года реализации программы "Власна справа" предприниматели получили 20 тысяч грантов на развитие бизнеса от государства. В целом государство инвестировало 4,6 миллиарда гривен, что способствовало созданию более 38 тысяч новых рабочих мест.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы по государственной программе "Власна справа" имеют возможность получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. В рамках этого средства можно направить покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.

Мы также писали, что украинские предприниматели могут получить от государства до 15 000 долларов США на развитие собственного дела. Запуск грантовой программы "Створюй" анонсировали в Кабмине. Общий бюджет проекта — 1 миллион долларов.