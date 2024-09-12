Грант на бізнес — що змінилось в програмі Власна справа

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд закликає громадян скористатися можливістю отримати гранти в рамках програми "Власна справа". Зокрема, ця програма доступна відтепер і для молодих підприємців до 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Тепер молодь може отримати до 150 тисяч гривень на відкриття свого бізнесу без обов'язкової умови створення робочих місць, лише за умови реєстрації ФОП.

Крім того, уряд розширив список отримувачів грантів. Сума до 500 тисяч гривень доступна для подружжя загиблих військових, виробників вина та підприємців, які працюють у зонах активних бойових дій.

Грантові кошти дозволили бізнесменам орендувати водойми та закуповувати аквакультури для їх розведення.

Протягом двох років реалізації програми "Власна справа" підприємці отримали 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу від держави. Загалом держава інвестувала 4,6 мільярда гривень, що сприяло створенню понад 38 тисяч нових робочих місць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати на купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.

Ми також писали, що українські підприємці можуть отримати від держави до 15 000 доларів США на розвиток власної справи. Запуск грантової програми "Створюй" анонсували у Кабміні. Загальний бюджет проєкту — 1 мільйон доларів.