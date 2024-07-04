Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Правительство выделило 5,7 млрд грн на жилье для ветеранов — кто может получить средства arrow

Правительство выделило 5,7 млрд грн на жилье для ветеранов — кто может получить средства

4 июля 2024 15:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Ветераны получат денежную компенсацию за жилье — сколько средств выделило правительство в 2024 году
Военный на коляске. Фото: Вечірній Київ
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Украины одобрило распределение субвенции на сумму 5,7 миллиарда гривен для выплаты денежной компенсации ветеранам и членам их семей на приобретение жилья. Эти средства будут распределены по трем программам Министерства по делам ветеранов Украины на 2024 год, что позволит почти 2500 человек получить необходимую поддержку для приобретения собственного жилья.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Читайте также:

Кто может получить компенсацию на жилье

Финансирование на приобретение жилья могут получить:

  • Лица с инвалидностью I-II групп в результате войны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц.
  • Лица с инвалидностью I-II групп в результате войны, участвовавших в боевых действиях на территории других государств, а также члены семей погибших (умерших) таких ветеранов.
  • Участники боевых действий в АТО/ООС, признанные ВПЛ или лица с инвалидностью III группы в результате войны.

Области уже предоставили информацию о необходимости денежной компенсации для приобретения жилья. В ближайшее время местные органы будут перечислять денежные средства на специальные счета получателей.

Получив денежные средства, ветераны и члены семей погибших самостоятельно выбирают жилье для приобретения. Они могут выбирать как вторичный, так и первичный рынок, но обязательно должны учитывать, что выбранное жилье должно быть введено в эксплуатацию.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве по делам ветеранов Украины открыли регистрацию в помощь до 700 тысяч гривен. Заявки могут подавать общественные объединения ветеранов войны.

Мы также писали, что правительство утвердило размеры разовой помощи ко Дню Независимости. Получить выплату смогут граждане, на которые распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Кабинет министров финансовая помощь деньги ветераны военные жилье инвалидность компенсация лицо с инвалидностью

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно