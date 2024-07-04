Ветераны получат денежную компенсацию за жилье — сколько средств выделило правительство в 2024 году

Военный на коляске. Фото: Вечірній Київ

Правительство Украины одобрило распределение субвенции на сумму 5,7 миллиарда гривен для выплаты денежной компенсации ветеранам и членам их семей на приобретение жилья. Эти средства будут распределены по трем программам Министерства по делам ветеранов Украины на 2024 год, что позволит почти 2500 человек получить необходимую поддержку для приобретения собственного жилья.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Кто может получить компенсацию на жилье

Финансирование на приобретение жилья могут получить:

Лица с инвалидностью I-II групп в результате войны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц.

Лица с инвалидностью I-II групп в результате войны, участвовавших в боевых действиях на территории других государств, а также члены семей погибших (умерших) таких ветеранов.

Участники боевых действий в АТО/ООС, признанные ВПЛ или лица с инвалидностью III группы в результате войны.

Области уже предоставили информацию о необходимости денежной компенсации для приобретения жилья. В ближайшее время местные органы будут перечислять денежные средства на специальные счета получателей.

Получив денежные средства, ветераны и члены семей погибших самостоятельно выбирают жилье для приобретения. Они могут выбирать как вторичный, так и первичный рынок, но обязательно должны учитывать, что выбранное жилье должно быть введено в эксплуатацию.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве по делам ветеранов Украины открыли регистрацию в помощь до 700 тысяч гривен. Заявки могут подавать общественные объединения ветеранов войны.

Мы также писали, что правительство утвердило размеры разовой помощи ко Дню Независимости. Получить выплату смогут граждане, на которые распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".