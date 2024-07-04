Ветерани отримають грошову компенсацію за житло — скільки коштів виділив уряд у 2024 році

Військовий на візку. Фото: Вечірній Київ

Уряд України схвалив розподіл субвенції на суму 5,7 мільярда гривень для виплати грошової компенсації ветеранам та членам їхніх сімей на придбання житла. Ці кошти будуть розподілені за трьома програмами Міністерства у справах ветеранів України на 2024 рік, що дозволить майже 2500 особам отримати необхідну підтримку для придбання власного житла.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Хто може отримати компенсацію на житло

Фінансування на придбання житла можуть отримати:

Особи з інвалідністю I-II груп внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць.

Особи з інвалідністю I-II груп внаслідок війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів.

Учасники бойових дій в АТО/ООС, визнані ВПО або особи з інвалідністю III групи внаслідок війни.

Області вже надали інформацію про потребу у грошовій компенсації для придбання житла. Найближчим часом місцеві органи будуть перераховувати кошти на спеціальні рахунки отримувачів.

Отримавши кошти, ветерани та члени сімей загиблих самостійно вибирають житло для придбання. Вони можуть обирати як вторинний, так і первинний ринок, але обов'язково мають враховувати, що обране житло повинне бути введене в експлуатацію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів України відкрили реєстрацію на допомогу до 700 тисяч гривень. Заявки можуть подавати громадські об'єднання ветеранів війни.

Ми також писали, що уряд затвердив розміри разової допомоги до Дня Незалежності. Отримати виплату зможуть громадяни, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертв нацистських переслідувань".