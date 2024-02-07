Кредиты для украинцев – кто по новой программе получит 500 тыс. евро

Евровалюта в руках. Фото: Minfin

В Украине правительство запустило новую программу льготного кредитования предпринимателей "Добавь энергии твоему бизнесу". Она касается энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Читайте также:

Подробнее о новой программе кредитования

Как отмечается, цель программы — помочь инвестициям малых и средних предприятий в энергоэффективность и возобновляемую энергетику.

"Программа льготного кредитования "Добавь энергии твоему бизнесу" — это ваш путь к устойчивому и эффективному развитию! Независимо от того, занимаетесь ли вы сельским хозяйством, ресторанным бизнесом или владеете салоном красоты, программа предлагает финансовые решения, разработанные именно для вас", — говорится в сообщении.

Деньги можно использовать на следующие цели:

покупку энергоэффективных технологий или технологий с использованием возобновляемых источников энергии;

ремонты, восстановление или реконструкция помещений предприятия;

финансирование пополнение оборотных средств.

Условия для бизнеса:

деятельность осуществляется в Украине, кроме оккупированных территорий;

деятельность бизнеса не менее одного года;

прибыльная деятельность предприятия по крайней мере в 2021-м.

Программа предусматривает:

максимальный размер кредита — до 500 тыс. евро;

срок кредитования — до 5 лет.

Дополнительные сведения и условия получения кредита можно узнать по ссылке.

Источник: Минфин

Больше о бизнесе

Напомним, государство предоставило украинцам грантов по программе "Работа" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысячи предпринимателей.

Также мы писали, что в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.