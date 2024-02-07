Кредиты для украинцев – кто по новой программе получит 500 тыс. евро

Правительство запустило новую программу кредитования — кто получит до 500 тыс. евро
В Украине правительство запустило новую программу льготного кредитования предпринимателей "Добавь энергии твоему бизнесу". Она касается энергоэффективности и возобновляемой энергетики.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.
Подробнее о новой программе кредитования
Как отмечается, цель программы — помочь инвестициям малых и средних предприятий в энергоэффективность и возобновляемую энергетику.
"Программа льготного кредитования "Добавь энергии твоему бизнесу" — это ваш путь к устойчивому и эффективному развитию! Независимо от того, занимаетесь ли вы сельским хозяйством, ресторанным бизнесом или владеете салоном красоты, программа предлагает финансовые решения, разработанные именно для вас", — говорится в сообщении.
Деньги можно использовать на следующие цели:
- покупку энергоэффективных технологий или технологий с использованием возобновляемых источников энергии;
- ремонты, восстановление или реконструкция помещений предприятия;
- финансирование пополнение оборотных средств.
Условия для бизнеса:
- деятельность осуществляется в Украине, кроме оккупированных территорий;
- деятельность бизнеса не менее одного года;
- прибыльная деятельность предприятия по крайней мере в 2021-м.
Программа предусматривает:
- максимальный размер кредита — до 500 тыс. евро;
- срок кредитования — до 5 лет.
Дополнительные сведения и условия получения кредита можно узнать по ссылке.
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Напомним, государство предоставило украинцам грантов по программе "Работа" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысячи предпринимателей.
Также мы писали, что в Украине власти планируют изменить налоговую систему для бизнеса. Речь идет об увеличении лимита годового дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на упрощенной системе налогообложения.
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