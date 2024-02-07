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Уряд запустив нову програму кредитування — хто отримає до 500 тис. євро

7 лютого 2024 11:59
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Кредити для українців — хто за новою програмою отримає 500 тис. євро
Євровалюта в руках. Фото: Minfin
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні уряд запустив нову програму пільгового кредитування підприємців "Додай енергії твоєму бізнесу". Вона стосується енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

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Детальніше про нову програму кредитування

Як зазначається, мета програми — посприяти інвестиціям малих та середніх підприємств в енергоефективність та відновлювану енергетику.

"Програма пільгового кредитування "Додай енергії твоєму бізнесу" — це ваш шлях до стійкого та ефективного розвитку! Незалежно від того, чи ви займаєтеся сільським господарством, ресторанним бізнесом або володієте салоном краси, програма пропонує фінансові рішення, розроблені саме для вас", — йдеться у повідомленні.

Гроші можна використати на такі цілі:

  • купівлю енергоефективних технологій або технологій з використанням відновлювальних джерел енергії;
  • ремонти, відновлення або реконструкція приміщень підприємства;
  • фінансування на поповнення обігових коштів.

Умови для бізнесу:

  • діяльність здійснюється в Україні, окрім окупованих територій;
  • діяльність бізнесу щонайменше один рік;
  • прибуткова діяльність підприємства принаймні у 2021-му.

Програма передбачає:

  • максимальний розмір кредиту — до 500 тис. євро;
  • термін кредитування — до 5 років.

Деталі програми та умови отримання кредиту можна дізнатися за посиланням.

 

кредити бізнес
Джерело: Мінфін

Більше про бізнес

Нагадаємо, держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.

Також ми писали, що в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.

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підприємці

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