Кредити для українців — хто за новою програмою отримає 500 тис. євро

Уряд запустив нову програму кредитування — хто отримає до 500 тис. євро
В Україні уряд запустив нову програму пільгового кредитування підприємців "Додай енергії твоєму бізнесу". Вона стосується енергоефективності та відновлюваної енергетики.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.
Детальніше про нову програму кредитування
Як зазначається, мета програми — посприяти інвестиціям малих та середніх підприємств в енергоефективність та відновлювану енергетику.
"Програма пільгового кредитування "Додай енергії твоєму бізнесу" — це ваш шлях до стійкого та ефективного розвитку! Незалежно від того, чи ви займаєтеся сільським господарством, ресторанним бізнесом або володієте салоном краси, програма пропонує фінансові рішення, розроблені саме для вас", — йдеться у повідомленні.
Гроші можна використати на такі цілі:
- купівлю енергоефективних технологій або технологій з використанням відновлювальних джерел енергії;
- ремонти, відновлення або реконструкція приміщень підприємства;
- фінансування на поповнення обігових коштів.
Умови для бізнесу:
- діяльність здійснюється в Україні, окрім окупованих територій;
- діяльність бізнесу щонайменше один рік;
- прибуткова діяльність підприємства принаймні у 2021-му.
Програма передбачає:
- максимальний розмір кредиту — до 500 тис. євро;
- термін кредитування — до 5 років.
Деталі програми та умови отримання кредиту можна дізнатися за посиланням.
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Нагадаємо, держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.
Також ми писали, що в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.
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