Кредити для українців — хто за новою програмою отримає 500 тис. євро

Євровалюта в руках. Фото: Minfin

В Україні уряд запустив нову програму пільгового кредитування підприємців "Додай енергії твоєму бізнесу". Вона стосується енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

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Як зазначається, мета програми — посприяти інвестиціям малих та середніх підприємств в енергоефективність та відновлювану енергетику.

"Програма пільгового кредитування "Додай енергії твоєму бізнесу" — це ваш шлях до стійкого та ефективного розвитку! Незалежно від того, чи ви займаєтеся сільським господарством, ресторанним бізнесом або володієте салоном краси, програма пропонує фінансові рішення, розроблені саме для вас", — йдеться у повідомленні.

Гроші можна використати на такі цілі:

купівлю енергоефективних технологій або технологій з використанням відновлювальних джерел енергії;

ремонти, відновлення або реконструкція приміщень підприємства;

фінансування на поповнення обігових коштів.

Умови для бізнесу:

діяльність здійснюється в Україні, окрім окупованих територій;

діяльність бізнесу щонайменше один рік;

прибуткова діяльність підприємства принаймні у 2021-му.

Програма передбачає:

максимальний розмір кредиту — до 500 тис. євро;

термін кредитування — до 5 років.

Деталі програми та умови отримання кредиту можна дізнатися за посиланням.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.

Також ми писали, що в Україні влада планує змінити податкову систему для бізнесу. Йдеться про збільшення ліміту річного доходу для фізосіб-підприємців (ФОП), що перебувають на спрощеній системі оподаткування.