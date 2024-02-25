Кто может вне очереди выйти на пенсию в Украине

В Украине можно досрочно выйти на пенсию — кому это доступно
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые украинцы вправе выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.
Об этом сообщает прессслужба ПФУ.
Кто может раньше выйти на пенсию в Украине
В законодательстве предусмотрен список лиц, имеющих право на заслуженный отдых. Согласно части 1 статьи 115 Закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют:
Право на внеочередную пенсию имеют:
- люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
- лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;
- военные, участвовавшие в боевых действиях, имеющие статус участника боевых действий и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;
- супруги (мужчины), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
- лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений организации производства и труда;
- граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.
Как выйти на пенсию вне очереди
Для того чтобы выйти на пенсию, человек должен обратиться в соответствующие органы с собранным пакетом документов. Речь идет о:
- заявление;
- удостоверение личности (его копия);
- документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);
- справку о присвоении кода РНОКПП;
- справку о доходах.
В некоторых случаях к пакету документов следует добавить:
- справки о надбавках к пенсии;
- копии удостоверений, удостоверяющих право на льготы;
- свидетельство о браке;
- справка от налоговой относительно отсутствия доходов (если лицо не работает);
- свидетельство о рождении ребенка.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.
Мы также писали, что индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта. Соответствующее решение было принято в пятницу, 23 февраля, на заседании Кабинета министров Украины, и сообщили, на сколько увеличат пенсионные выплаты.
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