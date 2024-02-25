Кто может вне очереди выйти на пенсию в Украине

Украинские пенсионеры. Фото: dialog

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые украинцы вправе выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

Кто может раньше выйти на пенсию в Украине

В законодательстве предусмотрен список лиц, имеющих право на заслуженный отдых. Согласно части 1 статьи 115 Закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют:

Право на внеочередную пенсию имеют:

люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;

лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;

военные, участвовавшие в боевых действиях, имеющие статус участника боевых действий и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;

супруги (мужчины), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;

женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;

лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений организации производства и труда;

граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Как выйти на пенсию вне очереди

Для того чтобы выйти на пенсию, человек должен обратиться в соответствующие органы с собранным пакетом документов. Речь идет о:

заявление;

удостоверение личности (его копия);

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);

справку о присвоении кода РНОКПП;

справку о доходах.

В некоторых случаях к пакету документов следует добавить:

справки о надбавках к пенсии;

копии удостоверений, удостоверяющих право на льготы;

свидетельство о браке;

справка от налоговой относительно отсутствия доходов (если лицо не работает);

свидетельство о рождении ребенка.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.

Мы также писали, что индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта. Соответствующее решение было принято в пятницу, 23 февраля, на заседании Кабинета министров Украины, и сообщили, на сколько увеличат пенсионные выплаты.