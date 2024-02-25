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В Украине можно досрочно выйти на пенсию — кому это доступно

25 февраля 2024 17:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кто может вне очереди выйти на пенсию в Украине
Украинские пенсионеры. Фото: dialog
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые украинцы вправе выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

Кто может раньше выйти на пенсию в Украине

В законодательстве предусмотрен список лиц, имеющих право на заслуженный отдых. Согласно части 1 статьи 115 Закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют:

Право на внеочередную пенсию имеют:

  • люди, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;
  • лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и люди с инвалидностью с детства I группы;
  • военные, участвовавшие в боевых действиях, имеющие статус участника боевых действий и лица с инвалидностью приобретенной в результате войны;
  • супруги (мужчины), дети, ставшие лицами с инвалидностью до 18-летнего возраста, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их по крайней мере до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность;
  • лица с которыми расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений организации производства и труда;
  • граждане с которыми, расторгнут трудовой договор по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за выявления несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Как выйти на пенсию вне очереди

Для того чтобы выйти на пенсию, человек должен обратиться в соответствующие органы с собранным пакетом документов. Речь идет о:

  • заявление;
  • удостоверение личности (его копия);
  • документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, специальная справка);
  • справку о присвоении кода РНОКПП;
  • справку о доходах.

В некоторых случаях к пакету документов следует добавить:

  • справки о надбавках к пенсии;
  • копии удостоверений, удостоверяющих право на льготы;
  • свидетельство о браке;
  • справка от налоговой относительно отсутствия доходов (если лицо не работает);
  • свидетельство о рождении ребенка.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.

Мы также писали, что индексация пенсий в Украине состоится с 1 марта. Соответствующее решение было принято в пятницу, 23 февраля, на заседании Кабинета министров Украины, и сообщили, на сколько увеличат пенсионные выплаты.

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